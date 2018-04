”Simone e la Pezzopane sono fidanzati?” La domanda su Coccia Colaiuta e Stefania

caffeinamagazine

: Simone Coccia Colaiuta: «Ho avuto 2000 donne». Imbarazzo per la fidanzata Pezzopane @abruzzoom @zucche_rosa #pd… - GuidoAlberto6 : Simone Coccia Colaiuta: «Ho avuto 2000 donne». Imbarazzo per la fidanzata Pezzopane @abruzzoom @zucche_rosa #pd… - Alessio_90__ : RT @TomTucker100: Il mio primo pensiero di giornata va alle senatrice Stefania Pezzopane che si recherà in Parlamento sotto gli sguardi cur… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Simoneha coronato il sogno di fare il grande salto nel mondo dello spettacolo. Come preannunciato da varie indiscrezioni nei giorni scorsi, l’ex spogliarellista è entrato nella casa del Grande Fratello, edizione numero 15, con la conduzione di Barbara D’Urso.si trova all’interno della casa insieme al altre 15 persone – la sedicesima, la spagnola Aida Nizar entrerà più in là) – alcuni dei qualigià noti nel mondo dello showbiz. Il suo ingresso nella casa è stato preceduto da una videoclip di presentazione. ”Una scorza da vero duro che nasconde un animo innamorato. La sua storia d’amore ha fatto molto discutere, ma è pronto a metterla finalmente alla prova” recitava il messaggio introduttivo scelto dal Grande Fratello. A far discutere era stato anche il provino di Simone, il quale aveva raccontato delle ...