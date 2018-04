Ron canta Lucio Dalla a RADIO ITALIA LIVE

“Buffonate”. Bobby Solo contro la figlia VeRonica dopo lo sfogo al Grande Fratello. Le durissime parole del cantante che risponde così alle accuse nei suoi confRonti. Frasi che i fan non hanno per niente gradito : “Sono stata una figlia molto desiderata e ho vissuto con mio padre fino a 6 anni. Poi i miei si sono separati e tutto è cambiato. Lui è scomparso dalla mia vita e da 15 anni non lo vedo. Vorrei incontrarlo e che mi spiegasse perché ho avuto un padre fino a un certo punto e poi mi è stato negato”. parole toccanti, accorate, pronunciate da Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, prima di entrare nella casa del Grande Fratello per ...

LA VITA IN DIRETTA/ Ospiti e anticipazioni 18 aprile : Ron canta "Tu non mi basti mai" di Dalla : Questo pomeriggio, mercoledì 18 aprile 2018, alle 15.15 su Rai 1 si rinnova l’appuntamento con La VITA in DIRETTA, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 15:13:00 GMT)

Bobby Solo/ La figlia VeRonica Satti al Grande Fratello 15 : Cristiano Malgioglio attacca il cantante : Si parla di Bobby Solo nella prima puntata del Grande Fratello 2018. La figlia Veronica Satti è una concorrente del reality e Cristiano Malgioglio lo attacca(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 00:45:00 GMT)

Gianni Morandi/ Il cantautore si esibisce con i ragazzi del serale in vista dell'evento di VeRona (Amici 2018) : Dopo il successo della sua tournée invernale,Gianni Morandi sarà ospite del serale di Amici 2018 per esibirsi con i ragazzi ancora in gara. Fra le sue prossime tappe...(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 11:05:00 GMT)

Storie Italiane : duro confRonto in diretta tra Al Bano e Loredana Lecciso. Il cantante : “Ci siamo lasciati. Non voglio nemmeno sentirla al telefono” : Eleonora Daniele Fuori programma a Storie Italiane: il salotto di Eleonora Daniele questa mattina si è trasformato all’improvviso in un ring sul quale si sono fronteggiati in diretta telefonica Al Bano e Loredana Lecciso riguardo la fine della loro storia d’amore. Il cantante di Cellino San Marco, sfogandosi con la conduttrice, ha detto per la prima volta chiaramente che il loro rapporto è definitivamente finito, cosa che ha portato ...

Carmen Ferreri canta Emma con Trattengo il fiato dopo il confRonto con Paola Turci (video) : Carmen Ferreri canta Emma con Trattengo il fiato e cerca di conquistare la terza fase del programma con la sua prima esibizione singola. Certamente considerata come una delle voci più interessanti di quest'anno, la giovane allieva si è ancora una volta confrontata con Paola Turci, che continua a rimarcarne la scarsa personalità artistica. "Non sei mai riuscita a darmi del tu e chiamarmi Paola", ha ricordato l'insegnante, che dall'inizio ...

L'Edipo degli studenti del Liceo Scientifico pRonto ad incantare Porto San Giorgio - Monte Rinaldo e la Sicilia : ...Nuovo" di Capodarco con due recite da tutto esaurito e viene quindi presentato a febbraio all'Auditorium "Isaia Bille" del Conservatorio "Pergolesi" di Fermo in occasione del Festival della Scienza ...

A Milano 10 artisti si confRontano con Alcantara - : ... Prayer Pavilion, per la mostra Nove viaggi nel tempo, Palazzo Reale Viaggiamo costantemente in un tempo che non è solo il nostro, un tempo che la scienza ci spiega definitivamente come frutto di ...

“Mi sposi?”. La risposta - per niente scontata - di Silvia Provvedi. Tutti parlano del matrimonio con CoRona - ma la cantante si svela a Mattino 5 e racconta il retroscena : ”Cosa ho detto a Fabrizio…” : Fabrizio Corona, appena uscito dal carcere, ha chiesto la mano di Silvia Provvedi, 25 anni, cantante insieme alla gemella Giulia, del duo ”Le Donatella”. A rivelarlo, la scorsa settimana, era stata la stessa Silvia in una intervista al settimanale In Famiglia: ”Fabrizio mi ha chiesto di diventare sua moglie, ho detto subito ‘sì’. Ho avvertito il senso di solitudine, ora voglio riprendere in mano la mia ...

TRono Over : arrivano segnalazioni su Gemma - carta canta oppure no? Video : #Uomini e donne, Gemma Galgani asfaltata da alcune clamorose segnalazioni. Che cosa è successo? Negli ultimi tempi, il comportamento della dama è abbastanza contraddittorio. Dopo aver confessato il suo amore per Giorgio e aver incassato l'ennesimo - e definitivo - suo rifiuto, ha deciso comunque di conoscere altri uomini arrivati alla corte di Maria de Filippi. Tra questi, Giocondo ha attirato la sua attenzione, tanto che i due si sono sentiti e ...

Lady Gaga canta Elton John - la cover di Your Song in anteprima dal tributo al BaRonetto (audio) : Lady Gaga canta Elton John per rendere omaggio ad un artista leggendario e ad un amico. La popstar è una dei tanti artisti che onorerà il Baronetto inglese nello speciale televisivo A Grammy Salute, che andrà in onda sulla CBS il 10 aprile, e sarà anche protagonista dell'album tributo dedicato al cantante britannico dal titolo Elton John: Revamp and Restoration, che sarà rilasciato il 6 aprile. In entrambi i progetti, Lady Gaga è coinvolta ...

“Sono devastata - scusate”. Laura Pausini in lacrime per Fabrizio Frizzi : le immagini della cantante - straziata - che hanno commosso i fan. E quel suo augurio speciale di fRonte al quale è difficile non emozionarsi : Una notizia che ha commosso l’Italia intera quella della morte di Fabrizio Frizzi, conduttore amatissimo dal pubblico per la sua simpatia mai sopra le righe, la sua grande educazione, la capacità di far sorridere e appassionare con una televisione molto in contrasta con quella urlata e polemica che troppo spesso anima i palinsesti. A dare l’annuncio della sua scomparsa, a 60 anni, la moglie Carlotta, il fratello Fabio e i ...

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 in DIRETTA : CAPPELLINI/LANOTTE INCANTANO : SECONDI quando mancano tre coppie!!! Guignard/Fabbri settimi. Papadakis/CizeRon primi con record mondiale!| : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico (sabato 24 marzo). Ultima giornata di gare al Mediolanum Forum di Milano, si assegnano le ultime medaglie: in programma il free shating maschile e il programma libero delle coppie di danza. Si preannuncia grande spettacolo e l’Italia vuole essere protagonista: Anna CAPPELLINI e Luca LANOTTE sono quarti dopo la short dance di ieri e oggi vanno a caccia di ...

Il nuovo album di Louis Tomlinson - il cantante in studio di registrazione pRonto al debutto da solista (foto e video) : Il nuovo album di Louis Tomlinson sta per essere ultimato! Il cantante britannico è attualmente al lavoro sul disco, in studio di registrazione, per definire gli ultimi dettagli del primo progetto discografico da solista. Alcuni membri del team e della band di Louis Tomlinson hanno condiviso nelle ultime ore alcuni scatti e video che ritraggono il cantante ed i suoi stretti collaboratori in uno studio di registrazione. Da ciò che si può ...