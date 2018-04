Malagò | “dubbi su Miccichè per destabilizzare ambiente”

calcioweb.eu

(Di giovedì 19 aprile 2018) “L’elezione di Micciché? Una cosa sorprendente. Il problema non è questo, ma se c’è qualcuno che si diverte a lanciare dei sassi perun ambiente che ha ben altri problemi…”. Il presidente del Coni e commissario straordinario della Lega di Serie A Giovannicommenta così le indiscrezioni secondo cui una fronda di club della serie A vorrebbe rimettere in discussione l’elezione del nuovo presidente di Lega. “Non ho capito di che cosa stiamo parlando sotto ogni punto di vista -sottolineaa margine di un seminario sulla corruzione nello sport presso la scuola di perfezionamento delle forze di Polizia a Roma -. Mi è insolito dare un giudizio su qualcosa che non comprendo e non capisco: è stata fatta una votazione regolare, come previsto. Credo che il problema non sia questo. Magari sarò smentito, ma penso e credo di essere un ...