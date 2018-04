Il dialogo tra Salvini e Di Maio per il governo è aperto | “Ma il M5S tolga il veto su

Meloni : dialogo - ma guida a centrodestra : 21.03 "Restiamo disponibili a dialogare, ma non prescindiamo dalla guida del governo al centrodestra".Lo rimarca la leader di FdI Meloni, al termine del primo giro di consultazioni con la presidente del Senato Casellati. Non vede la stessa disponibilità al dialogo dal M5S e non è giusto parlare di "governo ammucchiata quando si rispetta la volontà popolare",dice. "Le ammucchiate si fanno quando si vuole prendere chi è arrivato terzo o sesto". ...

Meloni : disponibili a dialogo con M5s ma premier di centrodestra : Roma, 18 apr. , askanews, 'Abbiamo ribadito che siamo disponibili a dialogare con altri ma non prescindiamo dalla guida del governo per un esponente del centrodestra e abbiamo ribadito che il ...

MARTINA - dialogo M5S E PROPOSTE ‘A TEMPO’/ Segretario Pd - “Di Maio e Centrodestra - basta ambiguità” : Governo, i tre punti di Maurizio MARTINA e del Pd ai partiti: lavoro, povertà e famiglia. Le reazioni: PROPOSTE a tempo per M5s e Centrodestra, "basta ambiguità". Marcucci, "forno chiuso"(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 13:25:00 GMT)

Bologna - il vescovo Zuppi al centro sociale Tpo : prove di dialogo tra cattolici e antagonisti : Ha partecipato alla presentazione del libro sui discorsi del Papa ai movimenti popolari: "Cambiare con intelligenza, non fanatismo. Se la mia presenza qui fa...

Governo - Di Maio a Salvini 'Tra qualche giorno il dialogo è chiuso' : ROMA - 'Si assume una responsabilità storica nel legarsi a Berlusconi: ci sta dicendo che per aspettare i comodi di Matteo Salvini avremo il Governo il 15 maggio? Aspetto qualche altro giorno, poi uno ...

Governo - tra Pd e M5S riparte il dialogo. Orlando : 'Di Maio rinunci alla Lega e discutiamo' : Non c'è una proposta politica da parte loro, c'è solo la volontà di andare al Governo. Salvini è stato più onesto e ha detto che c'è troppa distanza tra Lega e Pd. Il tema nostro non è pregiudiziale. ...

Arte : al via Bias - una porta aperta al dialogo tra religioni : La porta è la pArte più lunga di , questo, viaggio nello "spirituale nell'Arte" che, con oltre 40 eventi , mostre, spettacoli, concerti, fino al 14 settembre, interesserà 22 luoghi in Sicilia, 3 in ...

Di Maio : “No a governi-ammucchiata”. Il centrodestra : “Tocca a noi governare”. Salvini : “dialogo con tutti tranne il Pd” : Mentre ad Arcore è in corso il vertice del centrodestra tra Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, dalla Valle d’Aosta, Luigi di Maio manda un messaggio molto chiaro al segretario della Lega: «Capisco che Salvini abbia difficoltà a sganciarsi da Berlusconi ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento». Non è da lì che p...

Vertice del centrodestra. Salvini : continua il dialogo - a partire dal M5s : Due vertici, del centrodestra ad Arcore e dei Cinquestelle a Ivrea , per cercare di aprire la strada al governo. "In settimana continuerò a dialogare con altri , a cominciare da Di Maio, l'unica cosa ...

Vertice Arcore - centrodestra si spacca. Meloni : prima incarico - poi cerchiamo voti. No di Salvini : dialogo con M5S : Il Vertice ad Arcore tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni si conclude nel pomeriggio con una dichiarazione di unità: è necessario che 'dopo anni di governi nati da giochi di palazzo, ...

