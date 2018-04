Cuba ha un nuovo presidente | e non è Castro

Cuba - Berta Soler : 'Il nuovo presidente non è una svolta - non è stato scelto dal popolo' : Il presidente Trump ha invertito la politica americana verso Cuba, cancellando alcune aperture fatte da Obama. Cosa chiedete agli Stati Uniti, all'Europa e all'Italia, per risolvere i problemi dell'...

Cuba post Castro : ecco chi è il nuovo presidente Miguel Diaz-Canel : Cuba post Castro: ecco chi è il nuovo presidente Miguel Diaz-Canel Raùl verrà sostituito da qualcuno che non era ancora nato quando Fidel iniziò la rivoluzione del 1959 Continua a leggere

Miguel Díaz-Canel è l’unico candidato a nuovo presidente di Cuba : Oggi il parlamento lo ha votato come successore di Raúl Castro, ma sarà proclamato ufficialmente soltanto domani The post Miguel Díaz-Canel è l’unico candidato a nuovo presidente di Cuba appeared first on Il Post.

Cuba - finisce l'era Castro. Ecco chi è il nuovo presidente Miguel Diaz-Canel : L'uomo che non vide la Revolucìon Miguel Díaz-Canel dovrà affrontare questioni cruciali per il futuro di Cuba e del suo governo, a partire dall'economia. L'erede dei Castro laureato in ingegneria elettronica, è professore universitario e membro del del Politburo dal 2003. Già segretario del partito nelle province di Villa Clara e Holguin , ha ...

Cuba - finisce l'era dei Castro : ecco il nuovo presidente - : Il prossimo capo di Stato verrà designato il 18 aprile dalla Asamblea Nacional del Poder Popular. Il favorito per la successione a Raúl Castro è l'attuale vice presidente Miguel Díaz-Canel

Cuba verso un nuovo capitolo senza un Castro al governo : il giorno del passaggio di consegne a Cuba, che per la prima volta nella sua storia non sarà guidata da un leader che di cognome fa Castro, né tantomeno da un uomo che ha partecipato alla 'revolucion' ...

Cuba - finisce dopo 60 anni l'era dei Castro. Oggi l'elezione del nuovo presidente : I 605 deputati eleggeranno il successore di Raul alla guida del paese: sarà Miguel Diaz-Canel. Tante le questioni che il nuovo leader dovrà affrontare, dalle riforme economiche al disgelo con gli Stati Uniti. Ma appaiono scarse le possibilità di una reale apertura politica

