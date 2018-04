Codacons al fianco dei tifosi della Roma | vergognoso bagarinaggio

romadailynews

(Di giovedì 19 aprile 2018)scende in campo aldei. L’associazione ha fatto esposto contro ilinerente al ‘secondary ticketing’ in merito alla gara di Champions League trae Liverpool. La semifinale di ritorno, in programma il 2 maggio allo stadio Olimpico, ha visto il prezzo dei biglietti schizzare alle stelle poco dopo essere spariti dai canali di vendita ufficiale. Di seguito le parole di Carlo Rienzi, presidente del. “È una vergogna. I ticket di ingresso all’Olimpico sono venduti sul web a tariffe superano i 500 euro. Essi danno vita ad una speculazione ignobile a danno deie degli appassionati di calcio”. “Molti cittadini- continua Rienzi- nonostante ore e ore di fila non sono riusciti ad acquistare i biglietti. Subiscono ora, oltre al danno, anche la beffa. Se vogliono assistere ...