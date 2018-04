Torino-Milan in tv | dove vedere la diretta streaming | Gattuso ultima chiamata Champions

Serie A - diretta Torino-Milan : probabili formazioni - tempo reale dalle 20.45 e dove vederla in tv : TORINO - La Serie A torna di nuovo in campo nel turno infrasettimanale. Il Torino di Mazzarri ospita alle 20.45 il Milan: il club granata non batte il Diavolo in casa da ben 17 anni. Belotti, in campo ...

Torino-Milan in streaming e diretta tv : come vedere la partita : Torino-Milan, 33ª giornata di Serie A 2017/2018, fischio d'inizio alle ore 20,45. Ecco tutte le info per seguire il match in diretta tv o in streaming Tori -

Torino - Mazzarri : "Milan impressionante. Serve il miglior Belotti' : "Non era facile a Verona. In generale, sono soddisfatto di quanto visto: è mancata solo la cattiveria negli ultimi 30 metri. Proprio in questo dobbiamo ancora migliorare, perché queste sono partite da ...

Milan - Gattuso : "Col Torino come col Napoli. Belotti? Mi ricorda Sheva" : La mancanza di vittorie che dura ormai da quattro partite non deve ingannare. O almeno: è stato un rallentamento probabilmente fatale in ottica Champions, ma il Milan resta una squadra viva, come ...

Niang - un affare solo per il Milan : ora il Torino avrà il problema di venderlo : IL PRESTITO PER IL RILANCIO - La Coppa del Mondo potrà essere una vetrina importante per Niang, ma nel caso non bastasse allora potrebbe prendere piede l'ipotesi di un prestito in qualche squadra, ...

Milan - Gattuso : 'Per il futuro immagino Calhanoglu alla Pirlo - a Torino serve la testa giusta' : Il Milan si prepara alla trasferta di Torino per proseguire nella crescita avuta con l'arrivo di Gattuso. L'obiettivo Champions pare sfumato ma i rossoneri vogliono dare un senso a questo finale di ...

Verso Torino-Milan - Gattuso : "Occhio - sono una squadra rognosa" : Il tecnico rossonero: "Senza la giusta testa rischiamo la figuraccia. Problema gol? Non mi preoccupa"

Milan - Gattuso : "Col Torino come col Napoli. Calhanoglu? Lo vedo alla Pirlo" : La buona prestazione col Napoli è il passato. Ora Gattuso chiede al Milan di giocare così anche contro il Torino e segnare anche qualcosa in più. "Facciamo pochi gol? Non sono preoccupato. Sono ...

Probabili Formazioni Torino-Milan - 33° giornata Serie A 18-04-2018 : E’ uno dei match più attesi della 33° giornata di Serie A, quello che si disputerà Mercoledì 18 Aprile 2018 allo stadio Olimpico di Torino. Il match sarà condotto dall’arbitro Maresca e al Var ci sarà Banti. Le due Formazioni arrivano alla sfida in due forme diverse, il Torino nelle ultime 5 partite ha collezionato ben 10 punti, spicca la vittoria contro l’Inter per 1-0. Nell’ultima giornata il Torino è stato ...

