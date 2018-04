Heather Parisi | cachet spaziale? Serale Amici | ecco quanto prenderebbe a puntata la

Amici 2018 - addio talent. Frecciate di Simona Ventura e Alessandra Celentano a Heather Parisi. Che si ruba la scena : Amici? No, la seconda puntata del talent di Canale 5 sembrava Indietro Tutta. Non tanto per il clima, qui Renzo Arbore e la sua squadra non c’entrano nulla, ma per il clamoroso dietrofront orchestrato da Maria De Filippi & Co. Il talent puro tanto sbandierato prima del debutto ora sembra solo un lontano ricordo e “tutti i colori del talento” non sono più al centro del programma: dopo la sconfitta del debutto contro Ballando con le ...