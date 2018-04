Facebook | nuove regole per la privacy | Per gli under 15 servirà l' ok dei

Facebook : si adegua a nuove leggi privacy - nuove tutele per tutti(3) : (AdnKronos) – Inoltre, Facebook chiederà alle persone di accettare la Normativa sui dati e le Condizioni d’uso aggiornate, nelle quali ci sono maggiori dettagli su come funzionano i nostri servizi. “Non chiediamo nuovi diritti per raccogliere, utilizzare o condividere i dati degli utenti su Facebook – precisa la società – e continuiamo a impegnarci a non vendere i dati degli utenti a inserzionisti o altri partner. ...

Facebook : si adegua a nuove leggi privacy - nuove tutele per tutti - 2 - : AdnKronos, 'Quando il GDPR è stato finalizzato, ci siamo resi conto che si trattava di un'opportunità per investire ancora di più nella privacy. Vogliamo non solo rispettare la legge, ma anche andare ...

Facebook si adegua alle nuove leggi sulla privacy : ecco quali sono le nuove tutele per tutti : Facebook si adegua alle nuove leggi sulla privacy e offre nuove tutele per tutti, indipendentemente dal luogo di residenza: “Nelle ultime settimane abbiamo annunciato diverse misure per dare alle persone un maggiore controllo sulla loro privacy e spiegare come usiamo i dati. Oggi annunciamo una nuova esperienza legata alla privacy per tutti su Facebook, come parte del regolamento generale sulla protezione dei dati della UE (Gdpr), inclusi ...

Facebook : si adegua a nuove leggi privacy - nuove tutele per tutti (2) : (AdnKronos) – “Quando il GDPR è stato finalizzato, ci siamo resi conto che si trattava di un’opportunità per investire ancora di più nella privacy. Vogliamo non solo rispettare la legge, ma anche andare oltre i nostri obblighi per costruire nuove e migliori esperienze di privacy per tutti su Facebook”, sottolinea la società che riferisce di aver riunito “centinaia di dipendenti dei team di prodotto, ingegneri, ...

Facebook : si adegua a nuove leggi privacy - nuove tutele per tutti : Roma, 18 apr. (AdnKronos) – Facebook si adegua alle nuove leggi sulla privacy e offre nuove tutele per tutti, indipendentemente dal luogo di residenza. Ad annunciarlo è la società in una nota. “Nelle ultime settimane abbiamo annunciato diverse misure per dare alle persone un maggiore controllo sulla loro privacy e spiegare come usiamo i dati. Oggi annunciamo una nuova esperienza legata alla privacy per tutti su Facebook, come parte ...

Facebook si adegua alle nuove leggi sulla privacy : ecco quali sono le nuove tutele per tutti : Facebook si adegua alle nuove leggi sulla privacy e offre nuove tutele per tutti, indipendentemente dal luogo di residenza: “Nelle ultime settimane abbiamo annunciato diverse misure per dare alle persone un maggiore controllo sulla loro privacy e spiegare come usiamo i dati. Oggi annunciamo una nuova esperienza legata alla privacy per tutti su Facebook, come parte del regolamento generale sulla protezione dei dati della UE (Gdpr), inclusi ...

Facebook : si adegua a nuove leggi privacy - nuove tutele per tutti : Roma, 18 apr. (AdnKronos) – Facebook si adegua alle nuove leggi sulla privacy e offre nuove tutele per tutti, indipendentemente dal luogo di residenza. Ad annunciarlo è la società in una nota. “Nelle ultime settimane abbiamo annunciato diverse misure per dare alle persone un maggiore controllo sulla loro privacy e spiegare come usiamo i dati. Oggi annunciamo una nuova esperienza legata alla privacy per tutti su Facebook, come parte ...

In molti vorrebbero cancellarsi da Facebook - che intanto deve affrontare nuove grane : Il boom di ricerche online su come cancellarsi da Facebook non sembra placarsi più di tanto a qualche settimana dalla scandalo Cambridge Analytica, mentre nuove grane potrebbero essere all'orizzonte per il social di Mark Zuckerberg. L'articolo In molti vorrebbero cancellarsi da Facebook, che intanto deve affrontare nuove grane proviene da TuttoAndroid.

Facebook Stories si arricchisce di due nuove funzionalità : Il team di Facebook ha introdotto due nuove feature nnel Stories, che ha deciso di chiamare 3D drawing e Boomerang. Scopriamo insieme come funzionano L'articolo Facebook Stories si arricchisce di due nuove funzionalità proviene da TuttoAndroid.

Il Congresso attacca Zuckerberg : protezioni ai consumatori o nuove regole per Facebook e hi-tech : È durata cinque ore l'audizione dell’amministratore delegato di Facebook davanti al Senato americano. Un vero e proprio interrogatorio, visto che il testimone era uno solo, che ha mostrato il cambio del clima nei confronti dei colossi di Internet e padroni della frontiera digitale. Zuckerberg è stato sottoposto a un fuoco di fila di domande, dubbi e critiche sull'incapacità di prevenire e combattere violazione della privacy e fake news ...

Scoprite se Cambridge Analytica ha usato i vostri dati in attesa che Facebook applichi nuove regole : Facebook sta per introdurre nuove limitazioni che impediranno alle app di terze parti di accedere ai dati degli utenti dopo 90 giorni di inutilizzo. Nel frattempo potete scoprire se anche i vostri dati sono finiti in pasto a Cambridge Analytica. L'articolo Scoprite se Cambridge Analytica ha usato i vostri dati in attesa che Facebook applichi nuove regole proviene da TuttoAndroid.

Facebook : controlli sugli inserzionisti - sulle Pagine - cancellazione dei messaggi per tutti - nuove funzioni sulle Storie : ... con circa 3.5 miliardi di dirette mandate in onda a favore di un pubblico di circa 2 miliardi di utenti, con qualche passo falso dovuto a streaming di eventi violenti o di dubbio gusto rimasti in ...

Facebook : nuove regole sulla pubblicità politica - nuovi strumenti e oltre 3 miliardi di Live : Facebook annuncia nuove politiche per prevenire il ripetersi di quanto avvenuto nelle elezioni presidenziali del 2016, lancia uno strumento per cancellare i messaggi spediti su Messenger e celebra due anni di trasmissioni Live. L'articolo Facebook: nuove regole sulla pubblicità politica, nuovi strumenti e oltre 3 miliardi di Live proviene da TuttoAndroid.

Facebook : nuove verifiche su inserzioni politiche : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...