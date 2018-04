Via plastica dal mare con eco-bracciale

PaVia. Alberto Villani trovato in un sacco di plastica : Una morte orribile per un broker pavese il cui corpo è stato trovato in un sacco di plastica a Tlaltizaplan in

Oceani di plastica e di ghiaccio : un Viaggio attraverso racconti e proposte per salvare il mare : L’inquinamento marino da plastiche e microplastiche è una delle gravi emergenze che affliggono tutti i mari del mondo, fino a toccare un habitat estremo come l’Artico. Giovedì 29 marzo all’Università degli Studi di Milano-Bicocca (Edificio U6, Aula Magna – Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano) navigatori Oceanici, scienziati, giuristi, imprenditori, giornalisti e scrittori affronteranno in modo multidisciplinare e concreto i diversi aspetti ...

Palermo - al Via giornate ricerca plastica : Palermo, 22 mar. - (AdnKronos) - Raccontare il cambiamento e gli sviluppi tecnologici e di mercato del riciclo della plastica. Con questo obiettivo prendono il via a Palermo le giornate della ricerca promosse da Corepla, il consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballag