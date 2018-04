Lazio | altra vergogna! Cori ' Anna Frank è della Roma' nel derby | la FIGC dorme

Lazio - altra frenata : 1-1 all’Olimpico contro il Bologna : Dopo il pareggio nella trasferta di Cagliari e la vittoria contro la Dinamo Kiev valsa la qualificazione ai quarti di Europa League, la Lazio affronta il Bologna tra le mura amiche dell’Olimpico per rispondere ai successi della Roma e dell’Inter. La partita casalinga contro il Bologna inizia nel peggiore dei modi per la Lazio di […] L'articolo Lazio , altra frenata : 1-1 all’Olimpico contro il Bologna proviene da NewsGo.

“Sì - ora confesso tutto”. Isola e canna-gate - la riveLazione di Chiara Nasti. Adesso anche lei ha deciso di uscire allo scoperto e un’altra bomba si abbatte sul reality. “E’ arrivato il momento di dirlo” : Se qualcuno stava aspettando un’altra bomba sull’Isola dei Famosi, eccola. “Io non ho visto qualcuno portare l’erba, ma sentivo l’odore perché a questo punto è meglio dire la verità. Sentivo l’odore, e su questo non ci piove perché si è capito che hanno fumato, ma non so i particolari. Sapevo perché c’erano altre persone che si lamentavano e, sentendo la puzza, ho fatto uno più uno”. Ecco le diChiarazioni rilasciate da Chiara ...