Nuovo Samsung Galaxy | fusione tra S9 ed S9+ | il vero top di gamma 2018

Samsung Galaxy S7 a 299 euro e non solo nel Nuovo volantino Carrefour : Carrefour si prepara a lanciare il nuovo volantino "Sottocosto", che sarà valido dall'11 al 20 aprile nei punti vendita aderenti: tra le 28 pagine troviamo anche qualche smartphone Android a prezzo interessante, ecco quali. L'articolo Samsung Galaxy S7 a 299 euro e non solo nel nuovo volantino Carrefour proviene da TuttoAndroid.

Samsung e MIUR di Nuovo insieme : arriva la seconda edizione di LetsApp : Più di 50 milioni di italiani possiedono uno smartphone. Sono parte integrante delle vite di tutti, ma il numero di chi è in grado di sviluppare nuove applicazioni per i dispositivi mobili rimane molto più limitato. Per questo Samsung e MIUR, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rilanciano la seconda edizione di LetsApp, un programma che si propone di stimolare gli studenti a ...

Samsung potrebbe lanciare un Nuovo servizio con cui abbinare temi e cover : Samsung potrebbe presentare a breve un nuovo servizio interessante per gli appassionati dell'estetica. Si tratta di indiscrezioni che parlano di una futura possibilità di acquistare una cover da abbinare a un tema specifico presente nel negozio di temi Samsung. Al momento le informazioni sono pochissime e il tutto si basa soltanto su alcuni rumor. L'articolo Samsung potrebbe lanciare un nuovo servizio con cui abbinare temi e cover proviene da ...

Samsung Galaxy S5 riceve - un po’ a sorpresa - un Nuovo aggiornamento software : Samsung ha rilasciato - a dir la verità, un po' a sorpresa - un nuovo aggiornamento software per Galaxy S5 (brand TIM). Il nuovo firmware si limiterebbe ad apportare diversi miglioramenti a livello di stabilità e performance ed è già in fase di roll out anche in Italia L'articolo Samsung Galaxy S5 riceve, un po’ a sorpresa, un nuovo aggiornamento software proviene da TuttoAndroid.

Samsung Gear S2 riceve un Nuovo corposo aggiornamento - ecco le novità : Samsung Gear S2 riceve un nuovo corposo aggiornamento software ricco di cambiamenti: scopriamo più nel dettaglio tutte le novità disponibili sullo smartwatch del produttore sud-coreano. L'articolo Samsung Gear S2 riceve un nuovo corposo aggiornamento, ecco le novità proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 : batteria da 3.850 mAh e altre indiscrezioni sul Nuovo phablet : Samsung Galaxy Note 9 dovrebbe avere una batteria da 3.850 mAh, la più grande mai utilizzata su un dispositivo della serie Note. Il prossimo phablet sud coreano potrebbe inoltre portare al debutto Bixby 2.0, la nuova versione dell'intelligenza artificiale di Samsung. L'articolo Samsung Galaxy Note 9: batteria da 3.850 mAh e altre indiscrezioni sul nuovo phablet proviene da TuttoAndroid.

Deep learning - slow motion e modem LTE Cat.12 per il Nuovo Exynos 9610 di Samsung : Samsung ha annunciato oggi il suo nuovo Application Processor Exynos 9610, destinato alla fascia alta del mercato ma dotato di alcune funzioni che solitamente sono riservate alla fascia premium. L'articolo Deep learning, slow motion e modem LTE Cat.12 per il nuovo Exynos 9610 di Samsung proviene da TuttoAndroid.

Zlatan Ibrahimovic “preferisce” Galaxy S9 : Nuovo accordo di sponsorizzazione con Samsung : Zlatan Ibrahimovic sigla un accordo con Samsung e diventa nuovo testimonial della divisione nordica del produttore sud-coreano: l'annuncio segue di un paio di giorni le anticipazioni rilasciate su Twitter dal campione del Manchester United, a quanto pare grande appassionato di tecnologia. L'articolo Zlatan Ibrahimovic “preferisce” Galaxy S9: nuovo accordo di sponsorizzazione con Samsung proviene da TuttoAndroid.

Recensione Samsung Galaxy S9 Plus : il Nuovo riferimento : Abbiamo provato Samsung Galaxy S9 Plus, per noi il miglire smartphone Android attualmente in commercio. Vi spieghiamo perché nella nostra Recensione. L'articolo Recensione Samsung Galaxy S9 Plus: il nuovo riferimento proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S9 e S9 Plus - ecco tutti i pregi del Nuovo Samsung | Data di uscita - prezzo e caratteristiche ufficiali : Galaxy S9 e S9 Plus: pregi e difetti del nuovo Samsung, foto Fastweb Galaxy S9 e S9 Plus, ecco tutti i pregi del nuovo Samsung - Data di uscita, prezzo e caratteristiche ufficiali A 5 giorni dall'...

GALAXY NOTE 9/ Il Nuovo gioiello della Samsung cambia anche l'hardware : un processore senza precedenti : GALAXY NOTE 9, il sensore biometrico sotto lo schermo non convince: posticipato al 2019? I coreani dovrebbero posticipare il nuovo “gadget” all’anno prossimo: è poco convincente(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 21:34:00 GMT)

Samsung presenta a New York le TV QLED 2018 - un Nuovo concetto di televisore : Progettati per un'immersione totale e per migliorare la vita quotidiana delle persone di tutto il mondo, pur essendo incredibilmente facili da usare, i nuovi TV QLED assicurano agli utenti la ...

Samsung Galaxy S7 e S7 Edge arriva il Nuovo firmware di marzo 2018 : Samsung ha iniziato a rilasciare i nuovi aggiornamenti firmware di marzo 2018 per i Galaxy S7 e S7 Edge brandizzati Vodafone: i dettagli.Segnaliamo che da poche ore il colosso dell’elettronica Samsung ha iniziato a rilasciare in Italia un nuovo aggiornamento firmware per i suoi smartphone ex top di gamma Galaxy S7 SM-G930F e Galaxy S7 Edge SM-G935F.Samsung Galaxy S7 e S7 Edge iniziano a ricevere il nuovo aggiornamento firmware di marzo ...

Samsung Galaxy A3 e A5 2017 Nuovo aggiornamento firmware marzo 2018 : I Samsung Galaxy A3 2017 SM-A320FL e Galaxy A5 2017 SM-A520F stanno ricevendo in Italia un nuovo aggiornamento firmware: ecco di cosa si tratta.Segnaliamo a tutti i possessori di un Samsung Galaxy A3 2017 SM-A320FL o di un Samsung Galaxy A5 2017 SM-A520F che nelle ultime ore, proprio ad inizio marzo 2018, è disponibile un nuovo aggiornamento firmware.Samsung Galaxy A3 2017 e Galaxy A5 2017: i nuovi aggiornamenti firmware di inizio marzo 2018Più ...