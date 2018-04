Roma VIII calcio I cat | Niente finale di Coppa Lazio

romadailynews

(Di giovedì 12 aprile 2018)– Costa carissima alla Prima categoria dellala prima sconfitta interna stagionale. Il Giardinetti Garbatella si impone per 2-1 nella semidi ritorno e conquista il “pass” per l’ultimo atto delladi categoria. Non è bastato il gol di Riccardi nel corso della prima frazione. Gli ospiti hanno chiuso già in vantaggio per 2-1 e a nulla sono valsi gli assalti tentati in un secondo tempo comunque generoso. “Innanzitutto vanno fatti i complimenti al Giardinetti Garbatella per l’obiettivo raggiunto – esordisce il direttore sportivo Roberto Fagotti –. Per quanto riguarda i nostri ragazzi, sono usciti dal campo a testa alta e hanno provato a rispondere colpo su colpo. Nel primo tempo abbiamo subito pareggiato i conti del primo vantaggio del Giardinetti Garbatella con la rete di Riccardi. Poi nella ripresa abbiamo costruito almeno tre occasioni da rete ...