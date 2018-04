MotoGP 2018 | Marc Marquez | ' Continuerò a spingere al massimo Valentino Rossi? Uno come

MotoGP 2018 : Valentino Rossi e Marc Marquez - clima rovente e tensione a mille. Cosa succederà ad Austin? Duello infinito : Il clima è più incandescente che mai, la tensione è altissima, la situazione è davvero rovente e la MotoGP continua a fare discutere: la corrida in Argentina, dove Marc Marquez è stato assoluto protagonista in negativo speronando Valentino Rossi e operando una manovra illecita in partenza, continua a fare parlare di sé e rischia di lasciare strascichi importanti per il pRossimo futuro. Siamo soltanto al secondo appuntamento del Mondiale MotoGP ...

MotoGP 2018 - GP Argentina - partenza Marquez - Carmelo Ezpeleta : 'Dorna non ha colpe' : Arrivano le prime parole ufficiali da Dorna dopo il GP d'Argentina attraverso l'ad Carmelo Ezpeleta , che comincia dalla partenza movimentata della MotoGP : "Le garesono state molto complicate a causa ...

MotoGP 2018 - cosa rischia Marc Marquez? Sanzioni e penalità dopo la corrida in Argentina : può saltare una gara? : Marc Marquez è nell’occhio del ciclone, ieri è stato pessimo protagonista del GP di Argentina, seconda prova del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ne ha combinate di tutti i colori regalando uno spettacolo non degno di questo ambiente e lontanissimo dal concetto di sport. Il pilota della Honda ha fatto tutto quello che non si dovrebbe fare: dalla furbata cercata in partenza quando ha riacceso la moto e si è riaccomodato sulla sua casella ...

MotoGP Argentina 2018 - le pagelle : Una partenza rinviata per la pioggia, una griglia di partenza inventata con Miller davanti e gli altri lontanissimi, Marquez sanzionato tre volte e alla fine penalizzato di 30" per aver speronato ...

MotoGP - Mondiale 2018 : tra i due litiganti…gode Andrea Dovizioso. Il forlivese guadagna terreno e supera lo scoglio argentino : Tra i due litiganti, il terzo gode. E’ il caso di Andrea Dovizioso, dopo il sesto posto ottenuto nel GP d’Argentina 2018, seconda prova del Mondiale di MotoGP. Il centauro italiano, in sella alla sua Ducati, ha sofferto davvero tanto, nel corso della gara sudamericana, le difficoltà di percorrenza in curva della propria moto e su un asfalto umido, tendente all’asciutto, il feeling con l’avantreno era decisamente sotto il ...

MotoGP Argentina 2018 - Marquez butta fuori Rossi. Valentino : "E' pericoloso" : Lo spagnolo ha fatto cadere il Dottore. Rossi: "Ho paura a stare in pista con lui". Dopo ai box quando è andato a scusarsi Uccio gli ha detto di andare via. Duro il team manager Yamaha Jarvis

Andrea Dovizioso - MotoGP GP Argentina 2018 : “Le condizioni non mi hanno aiutato. Sono stato lento per tutto il weekend” : È un Andrea Dovizioso deluso quello che ha parlato ai microfoni di Sky Sport MotoGP al termine della gara del GP di Argentina di Termas de Río Hondo. Il pilota della Ducati ha concluso con un sesto posto. In gara, però, Dovi non è riuscito a risolvere le difficoltà che si è portato sin da venerdì, senza mai riuscire a girare al top. “Ho fatto tanta fatica, le condizioni di oggi non mi hanno aiutato“, il commento sulla gara. ...

MotoGP - pagelle GP Argentina 2018 : Marc Marquez da “zero” - Cal Crutchlow e Alen Rins i migliori - male le Ducati : Una gara nella quale è successo di tutto, prima del via e, sopratutto, dopo. Pioggia, partenze rimandare, fallite, corpo a corpo all’ultimo sangue, cadute, incidenti “storici”, in poche parole un Gran Premio di Argentina che passerà agli annali. Andiamo quindi a dare le pagelle ai protagonisti di questa incredibile gara di Termas de Rio Hondo. LE pagelle CAL Crutchlow VOTO 10. Vince la quarta gara in carriera e, visto quello ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : ordine d’arrivo - risultato e classifica. Cal Crutchlow vince - Marquez fa cadere Valentino Rossi - Dovizioso settimo : Cal Crutchlow ha vinto a sorpresa il GP di Argentina 2018, seconda prova del Mondiale MotoGP. Il pilota della Yamaha è riuscito ad avere la meglio al termine di una gara pazza battendo Johanna Zarco, Rins su Suzuki completa il podio. Marc Marquez è arrivato quinto sul traguardo al termine di una rimonta incredibile ma si attendono sanzioni per la manovra scorretta operata su Valentino Rossi, caduto proprio per colpa sua e 19esimo al traguardo. ...

