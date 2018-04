9 aprile | ' New Roots-Migrantour' Napoli raccontata con gli occhi dei cittadini di origine

NCIS New Orleans 4 su Rai2 - trame 7 e 14 aprile : Pride tra gli X Ambassadors e ragazzi senzatetto : La serata crime continua con NCIS New Orleans 4 su Rai2. Stasera sarà trasmesso il nono episodio della quarta stagione in cui Pride indaga su un caso che riguarda dei ragazzi senza tetto e ha le idee chiare riguardo un loro coinvolgimento. L’agente speciale crede fermamente che siano sospettati dell’omicidio di un sottufficiale. Una chicca: la band X Ambassadors è la grande guest star dell'episodio, che si esibisce al New Orleans Tricentennial ...