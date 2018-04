Il Google Play Store mostra il changelog delle app direttamente nella schermata di

App Google beta 7.26 prepara possibili novità per Assistant - Home e Smart Display : L'app Google si aggiorna alla versione 7.26 beta preparando o nascondendo la futura introduzione di nuove funzionalità riguardanti Google Home, Assistant, Smart Display e non solo. Scopriamone di più con il teardown dell'APK. L'articolo App Google beta 7.26 prepara possibili novità per Assistant, Home e Smart Display proviene da TuttoAndroid.

Nel Play Store di Google imperversano le app di mining di criptovalute : Sembra che la mania del mining delle criptovalute, stia facendo danni anche nel Play Store di Google, dove imperversano numerose applicazioni che usano di nascosto la CPU dello smartphone per effettuare queste operazioni. L'articolo Nel Play Store di Google imperversano le app di mining di criptovalute proviene da TuttoAndroid.

Con un 2017 da sprinter il Google Play Store mette ampiamente dietro l’App Store : Il grafico sotto parla chiaro: fino al 2015 gli incrementi nel numero di applicazioni di App Store e Google Play Store Google erano pressoché sovrapponibili L'articolo Con un 2017 da sprinter il Google Play Store mette ampiamente dietro l’App Store proviene da TuttoAndroid.

Google Play Giochi potrebbe presto permettere di cancellare i dati dei singoli giochi : L'analisi del recente aggiornamento di Google Play giochi 5.6 mostra che presto potrebbe essere possibile cancellare i dati relativi a ogni singolo gioco anziché l'intero profilo utente. L'articolo Google Play giochi potrebbe presto permettere di cancellare i dati dei singoli giochi proviene da TuttoAndroid.

La nuova interfaccia bianca del Google Play Store è in roll out per tutti : Dopo oltre un mese dai primi esperimenti, Google comincia a diffondere in maniera più estesa la nuova interfaccia del proprio Play Store. Fra le novità del nuovo look c'è uno sbiancamento generale e vari ritocchi ad alcuni elementi ora riposizionati in vario modo. Per ora la nuova versione è in fase di roll out ma la disponibilità risulta essere ancora limitata. L'articolo La nuova interfaccia bianca del Google Play Store è in roll out per ...

Pingu Cleans Up - gioco con truffa per utenti Google Play : Roma, 4 apr. , askanews, - Una curiosa tecnica di frode su Google Play sfruttava unicamente la disattenzione dell'utente: l'app Pingu Cleans Up faceva sottoscrivere agli utenti, senza il loro consenso,...

Anche Google starebbe lavorando a uno smart display “Made by Google” : Sembra che, confermando alcuni rumor circolati mesi prima del CES 2018, Google stia ancora lavorando a una propria interpretazione dello smart display, la categoria di prodotti che dovrebbe affiancare gli speaker intelligenti. L'articolo Anche Google starebbe lavorando a uno smart display “Made by Google” proviene da TuttoAndroid.

Play Edicola : un’altra storia di ordinaria follia di Google : Cosa succede Google? Hai forse deciso di abbandonare lo sviluppo delle tue applicazioni? Il Play Store è pieno zeppo di lamentele verso tutte le app Android realizzate da Big G, lo stesso produttore non riesce a stare dietro ai propri aggiornamenti, oppure se ne frega come fa di solito con tutti i suoi tool e servizi. Google è un’azienda multimiliardaria, ha interessi in diversi settori e laboratori che lavorano su progetti diversi in un ...

Il Google Play Store adesso suggerisce le App Android Go o Lite agli utenti : Il Google Play Store adesso automaticamente e osiamo dire intelligentemente suggerisce il download di applicazione Lite o Go agli utenti Android.Nel Google Play Store aggiornato all’ultima versione disponibile, forse alcuni di voi avranno notato un piccolo cambiamento nell’interfaccia quando andate a scaricare un applicazione.Google Play Store: adesso vi saranno suggerite le Applicazioni Android Go o Lite se disponibili e compatibili ...

Tre lancia Play 15 con smartphone a rate - intanto dal 9 aprile arrivano Google Home e Home Mini : Tre Italia si appresta ad introdurre, a partire dal prossimo 3 aprile, la nuova offerta Play 15 per l'acquisto a rate di smartphone, mentre dal 9 aprile saranno acquistabili a rate anche Google Home e Google Home Mini, i due speaker intelligenti che sono arrivati da poco anche sul mercato italiano. L'articolo Tre lancia Play 15 con smartphone a rate, intanto dal 9 aprile arrivano Google Home e Home Mini proviene da TuttoAndroid.

Google Play Books migliora la lettura degli Audiolibri con nuove funzionalità : Google Play Books si aggiorna e migliora la lettura degli Audio Libri grazie ad alcune nuove funzionalità che sono chiamate Smart Resume, Family Library, comandi Google Assistant, e la velocità di lettura.A circa due mesi dall’uscita degli Audiolibri su Google Play Books, il colosso americano ha effettuato alcuni aggiornamenti che dovrebbero migliorare la vostra esperienza d’uso nell’ascolto dei libri che avete scaricato.Google ...

Novità Google Play Store : nuova grafica per tutti - date di rilascio e posizione in classifica : Il Google Play Store introduce alcune Novità da web, da mobile e dall'applicazione: scopriamo insieme la nuova interfaccia e le nuove informazioni disponibili per le applicazioni. L'articolo Novità Google Play Store: nuova grafica per tutti, date di rilascio e posizione in classifica proviene da TuttoAndroid.

Una nuova truffa sul Play Store utilizza i pop-up di Google per rubare denaro : Gli utenti Android dovrebbero prestare attenzione ad un nuovo tipo di truffa sul Play Store che utilizza i pop-up di Google. Scopriamo come funziona L'articolo Una nuova truffa sul Play Store utilizza i pop-up di Google per rubare denaro proviene da TuttoAndroid.