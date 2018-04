leggioggi

: Compro Oro al via le sanzioni della Guardia di Finanza - - LeggiOggi_it : Compro Oro al via le sanzioni della Guardia di Finanza - - peppe_p_94 : @LordShinigami7 Lui spende tutti i soldi al casinò (perchè gioca d'azzardo) e se ne torna a casa. La moglie con sua… - ASSOCIAZ_COMPRO : GENOVA, MEETING 18 APRILE: A.N.T.I.C.O. E AUTORITA’ IMPEGNATE NELL’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI IN ORO -

(Di venerdì 6 aprile 2018) In attesa delle imminenti disposizioni in materia di iscrizione al Registro degli OperatoriOro, nonché in seguito all’aggiornamento delle Faq chiarificatorie del Ministero dell’Economia e delle Finanze riferito all’attribuzione dei poteri di controllo sul commercio degli oggetti preziosi usati, ladie le altre amministrazioni interessate hanno avviato le operazioni di controllo sollevandocirca il corretto assolvimento delle disposizioni antiriciclaggio in capo Operatori in oro (Oro, Gioiellerie, Operatori Professionali in Oro), previste dal Decreto Legislativo n° 92/2017. A partire da febbraio 2018, in diverse aree del territorio nazionale, il Nucleo di Polizia Valutariadi, ha dato il via all’attività d’ispezione presso le sedi operative dei soggetti dediti alla compravendita degli oggetti preziosi usati; ciò, in ossequio ...