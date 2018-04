Sorvegliato speciale uccide marito e moglie di Gela | era l' ex della donna

Marito e moglie uccisi per gelosia dell'ex della donna. L'uomo era un Sorvegliato speciale : è in fuga : Due persone, un uomo e una donna, sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta alle 18,15 di oggi in via Treviglio a Caravaggio. L'episodio lungo l'ex statale Padana Superiore alla...

Lamezia - Sorvegliato speciale tenta la fuga aggredendo carabiniere a cinghiate : Lamezia TERME , CATANZARO, - È la domenica di Pasqua e sono in corso i servizi di controllo del territorio che l'Arma dei Carabinieri ha predisposto anche durante le festività pasquali. Attenzionati, ...

Assalto a Reggio Calabria : uccisa donna in auto con il suo amante - Sorvegliato speciale di 'Ndrangheta : Reggio Calabria - Diversi colpi di pistola che rompono i finestrini e il parabrezza dell'auto, urla di dolore e terrore, qualcuno che scappa veloce. È morta così Fortunata Fortugno , 48enne reggina, ...

Arrestato Sorvegliato speciale per detenzione di arma clandestina : Personale della Squadra Mobile, ha tratto in arresto B. P. di anni 29 di Cosenza, pregiudicato e sorvegliato speciale di P.S. perché ritenuto responsabile dei reati di detenzione illegale di arma ...

Sorvegliato speciale arrestato dai Carabinieri a Vittoria : Aveva violato gli obblighi inerenti la sorveglianza speciale e per questo i Carabinieri hanno arrestato un pregiudicato vittoriese

Andria - Sorvegliato speciale 45enne ucciso sotto casa nel rione Valentino : Agguato all'ora di pranzo. Vito Di Biase aveva piccoli precedenti penali contro il patrimonio e non era inserito in contesti di criminalità organizzata.

Sorvegliato speciale in giro con passamontagna artigianale : denunciato : FASANO - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Fasano, diretta dal tenente Daniele Boaglio, hanno denunciato, per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale di ...

Roma - il prof molestatore ora in carcere è un 'Sorvegliato speciale' Video : Oltre che vedersela con la giustizia, nella sua nuova condizione deve affrontare la dura 'legge' del #carcere. Ha paura #Massimo De Angelis, il 53enne prof reo confesso, arrestato per abusi sessuali [Video] su un'alunna 15enne cui dava finte ripetizioni di latino nel prestigio liceo Romano dei gesuiti 'Massimo' dove insegnava. Recluso da martedì scorso nel carcere di Regina Coeli, è un 'sorvegliato speciale' perché i detenuti comuni non ...

Italia Sorvegliato speciale : "L'incertezza politica fornisce spazio a rischi per la realizzazione delle riforme o alla possibilità di un riorientamento delle agende", scrivono i tecnici di Washington in riferimento alle elezioni ...

Sorvegliato speciale beccato con pregiudicati a Scampia : NAPOLI. Sorvegliato speciale di Marigliano "beccato" a Scampia insieme a pregiudicati, in manette. I carabinieri del nucleo Radiomobile del Reparto Operativo di Napoli hanno arrestato Daniele D'...

Il Fondo monetario internazionale rivede al rialzo le stime del Pil - ma l'Italia resta un Sorvegliato speciale per colpa dell'incertezza politica : Le stime sulla crescita dell'economia italiana sono riviste al rialzo, ma l'Italia resta un sorvegliato speciale per il Fondo monetario internazionale. È il quadro che emerge dall'aggiornamento del World economic outlook che è stato presentato al Forum economico mondiale in corso a Davos."L'incertezza politica fornisce spazio a rischi per la realizzazione delle riforme o alla possibilità di un riorientamento delle agende", ...