POMERIGGIO 5 Barbara D' Urso commenterà l' eliminazione di Elena Morali dall' Isola dei

POMERIGGIO 5/ Barbara D’Urso torna in onda dopo le feste : Oggi, martedì 3 aprile 2018, alle 17.10 su Canale 5 torna Barbara D’Urso con una nuova puntata di Pomeriggio 5 dopo la pausa per le feste.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 11:35:00 GMT)

POMERIGGIO 5/ Annalisa Minetti mamma bis : è nata Elena Francesca. Gli auguri di Barbara D'Urso : Oggi, giovedì 29 marzo, alle 17.10 si rinnova l’appuntamento con Pomeriggio 5, condotto da Barbara D’Urso. Annalisa Minetti è diventata mamma per la seconda volta!(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 13:10:00 GMT)

Parolacce a POMERIGGIO 5/ Gaffe durante il collegamento per il processo Logli : Barbara D'Urso si scusa : Parolacce in diretta a Pomeriggio Cinque: il collegamento con l'inviata per il processo Logli finisce male. Barbara D'Urso si scusa col pubblico: "Purtroppo accade anche questo"(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 21:48:00 GMT)

BARBARA D'URSO - POMERIGGIO 5 SU FABRIZIO FRIZZI/ Bufera social : critiche per Striscia La Notizia e nuova gaffe : BARBARA d’Urso-FABRIZIO FRIZZI, polemiche e follia social: molti i telespettatori che avrebbero preferito che la puntata di ieri di POMERIGGIO 5 non fosse andata in onda(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 21:15:00 GMT)

POMERIGGIO 5 : Barbara d’Urso dice la sua sul corna-gate : Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque perplessa sul corna-gate E’ da poco finita una nuova puntata di Pomeriggio 5. E la seconda parte del programma condotto da Barbara d’Urso è stato dedicato interamente al reality show vip L’Isola dei Famosi. Tanti gli ospiti invitati oggi in studio dalla popolare conduttrice, tra i quali Paola Caruso, il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti e la ex naufraga Cecilia Capriotti. Come molti ...

Barbara d’Urso - POMERIGGIO 5 su Fabrizio Frizzi/ Bufera social : nel mirino anche Striscia La Notizia : Barbara d’Urso-Fabrizio Frizzi, polemiche e follia social: molti i telespettatori che avrebbero preferito che la puntata di ieri di Pomeriggio 5 non fosse andata in onda(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 18:51:00 GMT)

BARBARA D'URSO - POMERIGGIO 5 SU FABRIZIO FRIZZI/ Bufera social : la conduttrice "replica" : BARBARA d’Urso-FABRIZIO FRIZZI, polemiche e follia social: molti i telespettatori che avrebbero preferito che la puntata di ieri di POMERIGGIO 5 non fosse andata in onda(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 17:20:00 GMT)

POMERIGGIO 5/ Barbara D’Urso - la camera ardente di Fabrizio Frizzi e il nuovo tradimento all'Isola dei Famosi : Oggi, martedì 27 marzo, alle 17.10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di POMERIGGIO 5, condotto da Barbara D’Urso. Spazio all'Isola dei Famosi?(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 16:52:00 GMT)

BARBARA D’URSO - POMERIGGIO 5 SU FABRIZIO FRIZZI/ Bufera social : “uno schifo”. Ma anche altri erano in onda : BARBARA D’URSO-FABRIZIO FRIZZI, polemiche e follia social: molti i telespettatori che avrebbero preferito che la puntata di ieri di POMERIGGIO 5 non fosse andata in onda(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 14:00:00 GMT)

Barbara d’Urso-Fabrizio Frizzi/ Polemiche sulla messa in onda di POMERIGGIO 5 : anche gli ascolti la bocciano! : Barbara d’Urso-Fabrizio Frizzi, Polemiche e follia social: molti i telespettatori che avrebbero preferito che la puntata di ieri di Pomeriggio 5 non fosse andata in onda(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 12:09:00 GMT)

Fabrizio Frizzi morto - Barbara D'Urso l'unica a non fermarsi : 'Schifo' - 'Vergognati' - insulti a POMERIGGIO 5 : Su Instagram Barbara D'Urso ha ricordato Fabrizio Frizzi con due foto e messaggi commoventi. Ma in tv, è stata una delle poche a non fermarsi in segno di lutto per la morte del collega, scomparso a 60 ...

POMERIGGIO 5 - Barbara D'Urso dedica la puntata a Frizzi : "Non dimenticheremo mai la tua gentilezza" : Giornata di lutto nel mondo dello spettacolo per la morte di Fabrizio Frizzi. Anche Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 ha voluto ricordare il suo amato collega dedicandogli l'intera puntata,...

POMERIGGIO 5 - Barbara D'Urso dedica la puntata a Frizzi : 'Non dimenticheremo mai la tua gentilezza' : Giornata di lutto nel mondo dello spettacolo per la morte di Fabrizio Frizzi . Anche Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 ha voluto ricordare il suo amato collega dedicandogli l'intera puntata, ripercorrendo ...

'Uno schifo' : il pubblico contro Barbara D'Urso prima della diretta di POMERIGGIO 5 nel giorno della morte di Frizzi : Scoppia la polemica sui social anche nel giorno di lutto per la scomparsa di Fabrizio Frizzi . Ad essere al centro delle critiche il programma Pomeriggio 5. Rai e Mediaset hanno modificato i loro ...