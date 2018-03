huffingtonpost

: Stanley Kubrick e Roger Waters, storia di screzi e incomprensioni di due geni burberi ed egotici. Uniti a loro insa… - HuffPostItalia : Stanley Kubrick e Roger Waters, storia di screzi e incomprensioni di due geni burberi ed egotici. Uniti a loro insa… - comemusica : RT @antojackie: Vedete, io l’amavo. Era amore a prima vista, a ultima vista, a eterna vista. #conLolita/2 #VentagliDiParole @VentagliP @c… - VentagliP : RT @antojackie: Vedete, io l’amavo. Era amore a prima vista, a ultima vista, a eterna vista. #conLolita/2 #VentagliDiParole @VentagliP @c… -

(Di sabato 31 marzo 2018) Dueassoluti, due menti superiori, due ego ipertrofici, due caratteri difficili, due artisti che hanno cambiato musica e cinema e hanno forgiato l'immaginario collettivo di almeno tre generazioni. Due anime destinate a incontrarsi ma che sono finite per scontrarsi. E che solo la magia di 2001: Odissea nello Spazio è riuscita a riunire. A loro insaputa.Laè molto semplice ed è questa. Siamo nel 1970 e, dopo le fatiche di 2001: Odissea nello spazio, sta lavorando all'altro grande film che l'avrebbe consegnato alladel cinema e cioè Arancia Meccanica. Come suo solito, si getta febbrilmente alla ricerca delle musiche adatte, visto che per lui la qualità della colonna sonora viaggia di pari passo con quella della fotografia. Si ritrova per le mani un disco strano e per certi aspetti rivoluzionario uscito proprio in ...