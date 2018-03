Parigi | c' è un accordo con l' Italia

Bardonecchia - agenti francesi armati in un centro migranti - interviene la Farnesina ma Parigi ribatte : “C’è un accordo - tutto legittimo” : Bardonecchia, agenti francesi armati in un centro migranti, interviene la Farnesina ma Parigi ribatte: “C’è un accordo, tutto legittimo” Esplode la polemica politica dopo la segnalazione di Rainbow4Africa, l’associazione impegnata ad assistere i profughi che sempre più numerosi scelgono le Alpi nel tentativo di attraversare la frontiera. Gli agenti erano armati ma secondo Parigi c’è […]

Blitz Bardonecchia - Parigi : "Intervento legittimo - c'è un accordo" : Parigi fa sapere che l'intervento degli agenti francesi al centro migranti di Bardonecchia è legato a un accordo ben preciso. Il ministro dei Conti pubblici Gerald Darmanin dice che "al fine di evitare qualsiasi incidente in futuro le autorità francesi sono a disposizione dell'Italia per chiarire il quadro giuridico e operativo in cui i doganieri francesi possono intervenire sul territorio italiano, in virtù di un accordo del 1990".

Clima : l’Accordo di Parigi ci salverà dai danni del riscaldamento globale? Ecco i risultati di un nuovo studio : l’Accordo di Parigi sul Clima mira a stabilizzare le temperature globali limitando il riscaldamento ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli pre-industriali e a continuare a limitarlo ulteriormente fino a 1.5°C. Per quantificare cosa significherebbe per le popolazioni che vivono in aree costiere, un gruppo di ricercatori ha utilizzato una rete globale di idrometri e un quadro di proiezione locale del livello del mare per analizzare le ...

Clima - Accordo di Parigi : Macron lancia frecciata a Trump : Il presidente francese Emmanuel Macron si trova oggi a New Delhi, in occasione dell’inaugurazione dell’Alleanza Solare Internazionale: Macron ha lanciato una frecciata al presidente USA Trump, ribadendo che lui, il premier indiano Narendra Modi e molti leader mondiali rispetteranno l’Accordo di Parigi per il bene dell’umanità. lanciata da Francia e India nel 2015 durante la COP21 di Parigi, l’Alleanza ha ottenuto ...

Clima - l’accordo di Parigi non basta : il livello del mare crescerà di oltre un metro : Nuovo pesante avvertimento dei Climatologi. L’accordo di Parigi non basta e anche qualora l’intesa fosse pienamente rispettata il livello delle acque marine e’ destinato a crescere fino a 1,2 metri entro due secoli. “Anche se fermiamo le emissioni oggi, gli effetti delle nostre passate emissioni saranno sentiti per secoli avvenire e ogni anno in cui rinviamo l’azione avra’ conseguenze per il futuro”, si ...

Clima : il target dell’Accordo di Parigi potrebbe diventare irraggiungibile entro 5 anni : Secondo le previsioni del Met Office, il servizio meteorologico nazionale del Regno Unito, l’obiettivo di contenimento dell’aumento delle temperature entro 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, fulcro dell’Accordo di Parigi sul Clima, potrebbe diventare presto irraggiungibile. L’innalzamento della temperatura media globale “dovrebbe superare il grado centigrado, e potrebbe raggiungere 1,5 gradi, nei prossimi ...

Clima : Trump disposto a rientrare nell'accordo di Parigi Video : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è detto possibilista sul rientro degli USA nell'accordo di Parigi sul Clima, ma solo se verranno introdotte sostanziali modifiche. L' affermazione è stata fatta durante una intervista rilasciata a Piers Morgan, inviato al World Economic Forum di Davos [Video]dell'emittente britannica ITV. Lo scorso giugno Trump aveva annunciato la sua decisione di uscire dall'intesa sul Clima, perché ritenuta un ...

Clima - Trump : "Rientrerei nell'accordo di Parigi ma deve essere un buon accordo per gli Usa" : Trump, che nel giugno 2017 ha annunciato la sua decisione di ritirarsi perché "un pessimo accordo" per gli Usa, continua ad essere molto critico nei confronti dell'intesa, firmata da Barack Obama ("orribile, ingiusto, sarebbe stata un disastro per noi"), ma ha detto che sarebbe disposto a firmare una versione riformulata