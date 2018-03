Cambridge Analytica | Fabio Rovazzi indaga Iena per una sera sulle tracce dello scandalo

Cambridge Analytica - la "gola profonda" evoca una morte sospetta | Chicago fa causa a Facebook : L'accusa: non aver fatto nulla per proteggere i dati delle persone iscritte. Intanto, chi ha svelato lo scandalo apre nuovi inquietanti scenari

Cambridge Analytica - Ue : 'Facebook chiarisca entro due settimane' - : Bruxelles chiede al colosso di Menlo Park "se cittadini europei siano stati coinvolti" nella raccolta dati della società britannica . Il fondatore del social non si presenterà davanti alla Commissione ...

Cambridge Analytica - Ue a Facebook : chiarisca entro due settimane : Bruxelles interviene nel datagate Facebook-Cambridge Analytica. La commissaria europea alla Giustizia Vera Jurova ha scritto una lettera al direttore operativo del social, Sheryl Sandberg, chiedendo ...

Cambridge Analytica - Ue a Facebook : ‘Chiarimenti entro 15 giorni’. Zuckerberg non si presenta a Parlamento Uk : La Commissione europea ha chiesto a Facebook di fornire “entro le prossime due settimane” chiarimenti sulle questioni sollevate dallo scandalo Cambridge Analytica. La richiesta è contenuta in una lettera inviata dalla commissaria europea alla Giustizia, Vera Jourova. In particolare Bruxelles vuole sapere se sono stati utilizzati i dati personali dei cittadini europei e vuole “capire in che modo i dati degli utenti di Facebook ...

Usa - contea di Chicago fa causa a Facebook e Cambridge Analytica : Usa, contea di Chicago fa causa a Facebook e Cambridge Analytica L’accusa: non aver fatto nulla per proteggere i dati delle persone iscritte Continua a leggere

Scandalo Cambridge Analytica - parla la 'talpa' : “Così è stata influenzata la Brexit” : L'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, la cosiddetta Brexit, sarebbe uno degli eventi 'chiave' influenzato da Cambridge...

Cambridge Analytica - è vero : Facebook ci spia. E noi siamo d’accordo : Mark Zuckerberg si compra intere pagine di giornale per scusarsi e rassicurare gli utenti di Facebook. Chi si è commosso per il beau geste, freni le lacrime e pensi che le vistose e costose inserzioni pubblicitarie sono state pagate con i soldi guadagnati mettendo a frutto le informazioni che abbiamo direttamente o indirettamente riversato su quel social network. La vicenda, apparentemente conclusa (e solo perché sui fogli dell’informazione ...

Tim Cook sul caso Facebook Cambridge Analytica : 'I Governi devono dettare le regole' : ...che questa vicenda sia la conferma di quanto sia necessario l'intervento da parte dei Governi per tutelare la sicurezza e il corretto utilizzo dei dati personali degli utenti di tutto il mondo. 'La ...

Elon Musk elimina gli account SpaceX e Tesla da Facebook dopo lo scandalo Cambridge Analytica : Scienza Elon Musk: colonie umane su Marte entro il 2022 grazie a SpaceX Scienza La Tesla di Elon Musk in diretta dallo spazio Scienza Da una parte all'altra del mondo in un'ora grazie ai razzi di ...

Perché non salta fuori il nome del partito italiano per cui lavorò Cambridge Analytica? : ... ha detto la gola profonda con i capelli rossi e l'orecchino al naso, reso famoso dal New York Times e il Guardian, i due quotidiani che insieme all'Observer sabato 17 marzo hanno rivelato al mondo ...

Perché non salta fuori il nome del partito italiano per cui lavorò Cambridge Analytica? : "L'unico Paese europeo di cui so per certo che ha lavorato con Cambridge Analytica è l'Italia". Parola di Christopher Wylie, il 'whistleblower' dello scandalo Facebook che in un’intervista concessa a Repubblica conferma quello che Agi ha scritto sin dal primo giorno dello scandalo CA. Esiste un partito italiano con cui la società di Alexander Nix e Steve Bannon ha collaborato. “Ho ...

Facebook - con Android raccoglie dati su sms e telefonate/ Scandalo si allarga dopo Cambridge Analytica : Facebook, con Android raccoglie dati su sms e telefonate: aumentano le polemiche da parte degli utenti che sostengono il #deleteFacebook lanciato da Brian Acton.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 11:40:00 GMT)