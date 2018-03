Aida Yespica sfoggia un nuovo look

Aida Yespica oltre la moda mare - strepitosa! Prende il volo su Instagram : record di followers in vista : 5 Curiosità - Biografia di Aida Yespica Aida Yespica attualmente risiede più frequentemente a Los Angeles, tuttavia per impegni di lavoro continua a girare il mondo toccando diverse località ...

Nuova fiamma per la modella Aida Yespica Video : #Aida Yespica sembra finalmente aver ritrovato l’amore dopo l’ennesima relazione non andata a buon fine. Ma andiamo per ordine a vedere chi è la ragazza in questione e con chi è stata pizzicata dai paparazzi in vacanza su un’isola da sogno. Aida Maria Yespica Jaime è una modella showgirl di origine venezuelana che abbiamo imparato a conoscere per i suoi lavori svolti in Italia, in Spagna e negli Stati Uniti. Ultimamente la Yespica ha anche ...

Aida Yespica torna a sorridere. Il suo cuore batte per Matteo : Dopo l'esperienza al Gf Vip , ma soprattutto dopo la fine della storia d'amore con Giuseppe Lama , ad Aida Yespica sono stati attribuiti una serie di flirt. Dopo il presunto ritorno di fiamma con il ...

Aida Yespica fuga d’amore ai Caraibi con il suo compagno : Relax ai Caraibi per l’ex gieffina Aida Yespica e il suo nuovo compagno Matteo Cavalli.Il settimanale “Chi” e “Tgcom24” anticipano in esclusiva, le foto di Aida Yespica ai Caraibi con un nuovo fidanzato. La Yespica dopo vari flirt non andati a buon fine, ha ritrovato la serenità con Matteo Cavalli, il commercialista che da qualche tempo segue i suoi interessi finanziari. Dopo un breve ma serrato corteggiamento Matteo Cavalli sembra ...

Aida Yespica e Matteo Cavalli stanno insieme?/ Il nuovo flirt della showgirl è il suo commercialista! : Aida Yespica e Matteo Cavalli stanno insieme? Il settimanale Chi ha beccato la showgirl è il suo commercialista insieme e in atteggiamenti intimi a Miami!(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 16:52:00 GMT)

Aida Yespica non sta insieme a Jeremias : svelato il suo fidanzato : Jeremias Rodriguez e Aida Yespica non sono fidanzati: lei ha un altro Aida Yespica si è fidanzata. Difatti, la donna è stata fotografata ai Caraibi insieme al commercialista Matteo Cavalli. Le fotografie pubblicate nel prossimo numero del settimanale Chi in edicola domani non hanno lasciato alcun dubbio: è amore vero. E questa clamorosa news ha ovviamente messo a tacere tutte le varie illazioni fatte in questi mesi su un suo flirt con l’ex ...

Aida Yespica ha un nuovo fidanzato : è il suo commercialista Matteo : Chi è il nuovo fidanzato di Aida Yespica? Matteo, il suo commercialista nuovo fidanzato per Aida Yespica. La showgirl venezuelana è stata beccata dal settimanale Chi ai Caraibi, in compagnia di un nuovo compagno. Questa volta non si tratta di una gossip infondato: ci sono le foto che testimoniano il nuovo interesse amoroso dell’ex concorrente […] L'articolo Aida Yespica ha un nuovo fidanzato: è il suo commercialista Matteo proviene ...

Aida Yespica - la nuova fiamma è un commercialista : Una nuova fiamma per Aida Yespica. La showgirl venezuelana unisce l’utile e il dilettevole e scopre la complicità insieme al suo commercialista Matteo Cavalli...

Aida Yespica - ecco chi è il suo nuovo amore : La vita sentimentale di Aida Yespica continua a riservare colpi di scena: la ex concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, ha fatto breccia nel cuore di un uomo, e non si tratta né del Geppy con cui è stata protagonista di un tira e molla ai tempi del reality di Canale 5, né di Jeremias Rodriguez, con il quale c’era stato un bacio nella casa più spiata d’Italia e qualche voce di flirt anche dopo la fine del programma. A svelare ...

Aida Yespica e Jeremias Rodriguez sono una coppia? / “È stato bello finché è durato ma…” - il post-verità : Aida Yespica e Jeremias Rodriguez, la showgirl venezuelana smentisce il flirt con il fratello minore di Belen, ecco le ultime indiscrezioni direttamente dai social.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 19:11:00 GMT)

Aida Yespica e Jeremias stanno insieme? La showgirl rompe il silenzio : Nessun amore tra Aida Yespica e Jeremias Rodriguez. Le fan più romantiche dovranno mettersi l’anima in pace. A frenare gli entusiasmi è la stessa showgirl venezuelana che, in un post pubblica sui social, smentisce la...

Aida Yespica e l'incontro con l'hater : "Perché mi insulti?" - ecco la risposta dell'uomo : Aida Yespica faccia faccia con il suo hater. Grazie all'intervento della "iena" Mary Santorno, la showgirl venezuelana ha avuto modo di confrontarsi con uno dei followers che...

