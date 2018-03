calcioweb.eu

: Panchina #Brescia, #Boscaglia a rischio esonero: ecco il possibile sostituto - CalcioWeb : Panchina #Brescia, #Boscaglia a rischio esonero: ecco il possibile sostituto - GiokerMusso : #NOVPAL Il Novara cerca conferme dopo il prezioso successo in chiave salvezza contro il Brescia, con Di Carlo che h… -

(Di domenica 25 marzo 2018)– Ilè uscito sconfitto dalla gara del campionato di Serie B contro il Bari, pesante sconfitta per il risultato e per la classifica. Gli ospiti mai in partita, il 3-0 non lascia infatti dubbi. La squadra di Grosso in corsa per la promozione mentre quella disempre più in crisi ed aretrocessione. L’allenatore è inoltre finito nella bufera, tante critiche per l’inizialedell’attaccante Caracciolo, entrato nel secondo tempo ma a partita già chiusa.adesso è a, sono ore calde, Ivo Pulga il. L'articoloilsembra essere il primo su CalcioWeb.