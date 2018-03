Motocross Gp Spagna 2017 Redsand info streaming video e diretta tv | orario e risultato

Motocross - GP Comunitat Valenciana 2018 : nuova sfida Antonio Cairoli-Jeffrey Herlings in Spagna : Neanche il tempo di respirare per i centauri del Mondiale Motocross 2018. Le classi Mx2 ed MxGP torneranno protagoniste già nel prossimo weekend (24-25 marzo) per il terzo appuntamento iridato a Valencia (Spagna) ed il confronto tra Jeffrey Herlings ed Antonio Cairoli, nella classe regina, continuerà a tenere banco. L’appuntamento a Valkenswaard (Olanda) è stato una rappresentazione emblematica delle qualità dell’avversario del nostro centauro. ...