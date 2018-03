25 marzo - Musica Civica porta la Corea a Foggia al teatro Giordano

Le Stanze delle Meraviglie. Rassegna d'arte - mostre - cultura e musica Dal martedì alla domenica per 4 settimane. Dal 24 marzo al 22 aprile ... : ... mostre personali e collettive ma anche "unicherie" di prezioso artigianato artistico, momenti di formazione, giochi interattivi, spettacoli teatrali e musicali. Consideriamo inoltre il valore ...

Domenica 18 marzo a Catanzaro il musical "Alla tua ombra un canto" : Due spettacoli previsti per Domenica 18 Marzo, alle ore 18 e alle ore 21, nel teatro Politeama di Catanzaro in vista della Santa Pasqua.

Milano. Il 28 marzo la grande musica di Bach per la Pasqua : Un imperdibile appuntamento in Duomo nel segno della grande musica, nella settimana che precede la Pasqua. Dopo il grande successo

12 marzo - GIOVANNI ALLEVI IN "EQUILIBRIUM" CON L'ORCHESTRA SINFONICA ITALIANA PER LA CAMERATA MUSICALE BARESE -Bari : I biglietti per gli spettacoli sono in vendita presso gli uffici della CAMERATA MUSICALE BARESE in Via Sparano 141, Box Office della Feltrinelli, Botteghino del Teatro Petruzzelli oltre che sul sito ...

It From Bit - il 15 marzo 'Medicina funzionale' con Giuliana Rapacioli - 'Musica e biologia' con Emiliano Toso e Yoga della risata : Emiliano Toso è un musicista compositore e biologo cellulare molto vicino alle nuove prospettive di salute offerte dagli studi di epigenetica la scienza che studia come ciò in cui crediamo ...

Weekend tra mostre - musica e spettacoli : cosa fare a Napoli dal 9 all'11 marzo : musica, teatro, mostre, sagre, speciali visite guidate, iniziative dedicate alla salute e alla prevenzione e i tanti eventi del ricco programma 'marzo Donna 2018' : week-end tutto da vivere a Napoli e ...

GIACOMO LARICCIA presenta RICOSTRUIRE (sabato 10 marzo - Auditorium Parco della Musica) : Il 10 marzo GIACOMO LARICCIA sarà a Roma per presentare all’Auditorium Parco della Musica il suo ultimo lavoro, RICOSTRUIRE. Il tour che approda nella Capitale è iniziato esattamente un anno fa a Bruxelles e ha toccato diverse città d’Europa e non solo (oltre che in Italia, anche Francia, Belgio, Svizzera e Israele). La fine degli anni […]

8 marzo - «DIRTY DANCING» COMPIE 30 ANNI : A BRINDISI IL MUSICAL DEL CELEBRE FILM : 'Dirty Dancing - ha spiegato il regista Federico Bellone - rappresenta uno dei pochi spettacoli in grado di portare davanti al sipario persone che non ci sono mai state, ed è l'unico titolo ...

Concerto gratis Conservatorio Milano 11 marzo 2018 - solidarietà e musica : Serata all'insegna della musica e della solidarietà per tendere una mano ai "migranti della salute", ovvero le persone costrette ad attraversare la Penisola per accedere a cure mediche o sottoporsi ad ...

Weekend tra musica - arte e teatro : cosa fare a Napoli dal 2 al 4 marzo : 'LA SCIENZA E' DONNA!' Il 3 e 4 marzo Città della Scienza dedica il Weekend alle scienziate di ieri e di oggi. Un'iniziativa interessante per ricordare a tutti il fondamentale apporto femminile alla ...

Dall'1 al 4 marzo torna al Rossetti il musical 'Tutti insieme appassionatamente' : ...nel mondo del musical che ha già conquistato il pubblico dello Stabile regionale con una recente edizione di 'Aggiungi un posto a tavola' e meritato prestigiosi premi nazionali per i suoi spettacoli, ...

Facebook spinge ancora sulla musica - e lancia la funzione 'Candidati' in vista del 4 marzo : ... magari, si intende impreziosire un proprio video o una diretta streaming: a Dicembre era stato firmato un accordo con Universal seguito, a Gennaio, da altrettanti siglati con Sony , Kobalt Music ...

50 anni e sono ancora mia l’8 marzo all’Auditorium Parco della Musica : Presentato dal Centro Mediterraneo delle Arti e dal MiBact con la collaborazione di Heliconia, Giovedì 8 marzopresso l’Auditorium Parco della Musica /Sala Petrassi, andrà in scena 50 anni E sono... L'articolo 50 anni e sono ancora mia l’8 marzo all’Auditorium Parco della Musica su Roma Daily News.

Milano. A marzo si apre il sipario sulla musica classica : Si apre il sipario sulla musica classica con il programma Palazzina Liberty in musica – Programma marzo 2018 alla Palazzina