Sfuma il sogno Mondiale | Kostner solo 4ª

Cappellini-Lanotte - Sfuma il sogno : chiudono sesti : I tre volte campioni del mondo, che a Sochi si accontentarono dell'argento, sono riusciti a respingere l'assalto di Gabriella Papadakis e Guillame Cizeron : il duo transalpino, il giorno dopo l'...

Sfuma il sogno azzurro di Politano Il dg ribadisce : «Resta al Sassuolo» : Niente da fare per Politano, il Sassuolo si mostra inamovibile dinanzi ai tentativi del Napoli. «Penso che resterà con noi», ha confermato nuovamente Carnevali ai cronisti...

Biathlon - Olimpiadi Invernali : il tabù della medaglia d’oro per l’Italia. Un sogno sin qui sempre Sfumato : L’Italia, nella sua storia a Cinque Cerchi, ha conquistato quattro medaglie nel Biathlon. Un argento e tre bronzi, l’ultimo dei quali nella staffetta mista di Sochi 2014, al termine di un’edizione delle Olimpiadi in cui più volte gli azzurri erano riusciti ad andare vicini al podio, senza però mai salirci fino al giorno della mista. A PyeongChang 2018 sarà finalmente la volta buona per salire sul gradino più alto del podio e ...

M5S - Sfuma il sogno Ferilli in lista. Parlamentarie chiuse tra i veleni : Audio diffuso dagli ex della Casaleggio: 'Blocca i clic, è un manicomio' . Polemiche e accuse, incubo hacker. E a sera arriva lo stop alle votazioni È stato come un sogno hollywoodiano: "Ti immagini, ...

Sfuma il sogno di Fognini a Sydney : Niente finale per Fabio Fognini al torneo di Sydney, uno dei due appuntamenti che precedono il primo Slam del 2018 (l'altro è Auckland). Il sogno del 30enne tennista ligure, numero 27 del mondo, di aprire la stagione con una finale si è infranto sul muro del russo Danil Medvedev, numero 84 del ranking, che lo ha battuto in semifinale con il punteggio di 2-6 6-4 6-1, in poco meno di due ...