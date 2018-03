Ibrahimovic | ' Mondiali con la Svezia? Se vorrò ci sarò La porta è sempre aperta'

MLS - Ibrahimovic AI LOS ANGELES GALAXY/ Addio al Manchester United : tornerà in Nazionale per i Mondiali? : Mls, IBRAHIMOVIC al Los ANGELES GALAXY : Addio al Manchester United . “Vincere è nel mio Dna”, l'attaccante svedese saluta Mourinho e vola negli Stati Uniti. Giocherà nella Mls League.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 20:49:00 GMT)

Ibrahimovic - ritorno in nazionale per i Mondiali? 'La porta non è chiusa' : Allo spareggio contro l'Italia partecipò da semplice spettatore, tifando e guardando la sua Svezia qualificarsi ai Mondiali con la vittoria dell'andata e lo 0-0 di San Siro. Zlatan Ibrahimovic aveva ...

Dietrofront Ibrahimovic : “pronto ad andare ai Mondiali con la Svezia” : Zlatan Ibrahimovic prepara il suo ritorno in Nazionale. Il Mondiale in Russia è stato conquistato dalla squadra svedese anche senza il suo bomber, superando come noto proprio l’Italia. Adesso Ibrahimovic, che inizialmente si era ritirato dalla Nazionale, sta pensando a tornare a vestire la maglia della Svezia e dare una mano a Russia 2018. Intervistato dalla stampa svedese Zlatan è stato molto chiaro: “Mi manca la Nazionale. Non credo che ...