Formula 1 - Red Bull - Marko rivela : 'Mercedes? In qualifica hanno un vantaggio di motore vicino ai quattro decimi' : Sul passo gara, però, la situazione è leggermente differente e l'austriaco p unta sulla bontà del telaio della RB14 per giocare un bruttissimo scherzo ai campioni del mondo in carica. Ecco le parole ...

Formula 1 - Ricciardo : 'Mercedes ancora favorita - dietro sfida aperta tra Red Bull e Ferrari : È la previsione del pilota della Red Bull Daniel Ricciardo sul prossimo campionato del mondo di F1, che partirà domenica prossima in Australia. 'Arriviamo all'esordio di Melbourne molto più preparati ...

Formula1 Wolff : "Sarà lotta a tre con Ferrari e Red Bull" : Alla vigilia del GP di Melbourne, che dà il via alla stagione 2018 del mondiale di Formula 1, Toto Wolff, Ceo e team Principal della pluridecorata Mercedes allarga la platea della lotta iridata anche ...

Formula 1 - come si presentano Mercedes - Ferrari e Red Bull in Australia : Mercedes: il giudizio La Mercedes in questi test è sembrata essere la vettura più performante. Il team non ha mai cercato la prestazione girando sempre con mescole piuttosto dure e con un certo ...

Formula 1 - Wolff : 'Sembriamo vicini - Red Bull forse più di Ferrari' : La Mercedes è tornata in pista a Barcellona per i test prima dell'inizio della nuova stagione. Valtteri Bottas ha girato in mattinata, mentre Lewis Hamilton è stato impegnato soprattutto nel ...

Formula 1 - Vettel nel Day-4 dei test : 'Presto per capire a che punto siamo. Il freddo vero nemico' : "Questo freddo ha limitato troppo il lavoro in pista, non solo il nostro ma di tutti", così Sebastian Vettel , pilota della Ferrari, durante una pausa del quarto e ultimo giorno dei test a Barcellona".

Diretta/ Test Formula 1 2018 Barcellona : streaming video e tv : Vettel più veloce tra gelo e gomme fredde : Diretta Test Formula 1 Barcellona info streaming video e tv, classifica e tempi della seconda giornata di prove sul circuito del Montmelò per la stagione 2018.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 22:22:00 GMT)

Formula 1 - Vettel : 'Troppo freddo - ma quasi 100 giri sono ottimi' : La cosa importante oggi non sono i tempi, ma il fatto che in queste condizioni siamo riusciti a percorrere quasi cento giri senza avere nessun problema di affidabilità. E' su questo che ci ...

Formula 1 - Renault : non attenderemo Red Bull in eterno : Ha assolutamente ragione, anch'io leggo i contratti e so quali obblighi abbiamo nei confronti dello sport . Una cosa è chiara e si tratta della programmazione. Ci sarà una data limite per Red Bull ...

DIRETTA/ Test Formula 1 2018 Barcellona : streaming video e tv - classifiche. Nessun tempo : pista troppo fredda : DIRETTA Test Formula 1 Barcellona info streaming video e tv, classifica e tempi della seconda giornata di prove sul circuito del Montmelò per il 2018.

Formula 1 - Mercedes davanti a Ferrari ma la Red Bull comanda : e Alonso perde una ruota : La prima giornata di test della Formula 1 2018 si chiude nel segno di Daniel Ricciardo, che con la Red Bull , 1'20'179 con gomma media, mette in fila la Mercedes di Valtteri Bottas , 1'20'349 con la ...

Formula1 - l'analisi tecnica della nuova Red Bull RB14 : La RB14 è un'evoluzione della vettura dello scorso anno che, dopo un inizio di stagione veramente deludente, era riuscita a risollevarsi nella seconda parte di campionato. I problemi di correlazione ...

Formula 1 - aerodinamica e sospensioni - ecco la Red Bull versione 2018 : La Red Bull, dopo la Williams, ha iniziato a svelare le forme della monoposto che prenderà parte al Mondiale 2018 di Formula 1. Un'operazione di marketing, più che di informazione, considerando che si ...

Formula 1 - Svelata l'Aston Martin Red Bull RB14 : Ecco la nuova RB14, la monoposto con cui la Aston Martin Red Bull Racing parteciperà al Mondiale di Formula 1 2018. Il team di Milton Keynes ha svelato le forme della nuova monoposto in una speciale livrea camuflage, tutta blu, pensata per nascondere alcune delle soluzioni tecniche che vedremo in pista nelle prossime settimane. Oggi, Daniel Ricciardo porterà la nuova monoposto al debutto a Silverstone, per il primo filming day.In aggiornamento...