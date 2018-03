Stazione spaziale cinese | Protezione Civile | Rischio frammenti da Emilia Romagna in

Stazione spaziale Tiangong-1 - alcune parti potrebbero cadere in Italia : Stazione spaziale Tiangong-1, alcune parti potrebbero cadere in Italia Lo annuncia la Protezione civile in una circolare dove si avverte che, nei giorni di Pasqua tra il 28 marzo e il 4 aprile, potrebbe essere interessato il territorio nazionale a Sud dell’Emilia Romagna. L’orbita della navetta spaziale è monitorata ...

Stazione spaziale Tiangong-1 - alcune parti potrebbero cadere in Italia - : Lo annuncia la Protezione civile in una circolare dove si avverte che, nei giorni di Pasqua tra il 28 marzo e il 4 aprile, potrebbe essere interessato il territorio nazionale a Sud dell'Emilia Romagna.

La Stazione spaziale cinese potrebbe cadere in Italia. Cosa sapere sui rischi : Gli occhi scientifici - telescopi e radar ad altissima definizione - italiani e di numerosi altri Paesi sono puntati verso le grandi distanze spaziali, in attesa del rientro sulla Terra del 'Palazzo ...

La Stazione spaziale cinese potrebbe cadere in Italia. Cosa sapere sui rischi : Gli occhi scientifici - telescopi e radar ad altissima definizione - italiani e di numerosi altri Paesi sono puntati verso le grandi distanze spaziali, in attesa del rientro sulla Terra del 'Palazzo Celeste', ovvero Tiangong, la prima stazione spaziale cinese. È stata lanciata dal centro di Jiuquan il 30 settembre 2011, era previsto - sulla carta - che il ritorno nell'atmosfera sarebbe avvenuto in modo controllato, con ...

Stazione spaziale cinese fuori controllo : ecco le IMMAGINI in banda radio del Palazzo Celeste “Tiangong-1” : I ricercatori dell’Istituto Fraunhofer per la Fisica delle alte frequenze e tecniche Radar (FHR) a Wachtberg vicino a Bonn monitorano la Stazione spaziale cinese Tiangong-1 e grazie al TIRA –Tracking and Imaging Radar– tra i più potenti radar al mondo di osservazione di oggetti spaziali e forniscono spettacolari IMMAGINI del Palazzo Celeste (questo il significato della parola cinese Tiangong) che orbita intorno alla Terra a una velocità di 7,5 ...

Attenti al cielo : pezzi di Stazione spaziale Tiangong 1 potrebbero cadere in Italia : Nel periodo di Pasqua 2018, dobbiamo fare attenzione a ciò che dal cielo potrebbe cadere sulle nostre teste. La stazione spaziale cinese Tiangong 1, ormai sempre più vicina alla terra, in una finestra ...

Stazione spaziale cinese alla deriva - rischio caduta sull'Italia : La Tiangong 1, lanciata nel 2011, è fuori controllo dal 2016: nei giorni di Pasqua è previsto che precipiti sulla Terra: tra le possibili zone d'impatto anche il Centro-Sud del nostro Paese

Rischio di caduta di una Stazione spaziale cinese sul nostro paese : Gli abitanti dell'Emilia Romagna e dell'area sottostante trascorreranno una pausa pasquale che si preannuncia essere estremamente movimentata. Una circolare della Protezione Civile pervenuta tanto ai Ministeri quanto alle Regioni parla di una potenziale caduta di frammenti di materiale proveniente dalla stazione spaziale cinese Tiangong 1, che verrebbe ad interessare il territorio nazionale e in particolare l'area a sud dell'Emilia Romagna. Che ...

TIANGONG 1 - Stazione spaziale CINESE CADE SULL'ITALIA?/ Rischio pioggia di frammenti a Pasqua : ecco dove : TIANGONG-1, STAZIONE SPAZIALE CINESE in caduta sull’Italia, possibili frammenti sul centro-sud. La STAZIONE SPAZIALE è fuori controllo e non è da escludere che potrebbe CADEre sul Bel Paese(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 10:40:00 GMT)

Stazione spaziale cinese fuori controllo - impatto tra il 28 marzo e il 4 aprile. L’avviso della Protezione civile : Italia a rischio [MAPPE e DETTAGLI : 1/12 ...

Protezione civile : “Rientro incontrollato della Stazione spaziale cinese. Potrebbe cadere in Italia a Pasqua” : L’annuncio è arrivato il 22 marzo dalla Protezione civile, che ha inviato la circolare a tutti i ministeri e alle Regioni: il rientro incontrollato della stazione spaziale cinese Tiangong 1 nell’atmosfera ‘Potrebbe interessare il territorio nazionale’ e l’eventuale caduta di frammenti Potrebbe avvenire nei giorni di Pasqua, ‘tra il 28 marzo e il 4 aprile’ e riguardare ‘le Regioni a sud dell’Emilia-Romagna. ...

Protezione civile : “Stazione spaziale cinese in caduta libera. Potrebbe cadere in Italia a Pasqua” : L’annuncio è arrivato il 22 marzo dalla Protezione civile, che ha inviato la circolare a tutti i ministeri e alle Regioni: il rientro incontrollato della stazione spaziale cinese Tiangong 1 nell’atmosfera ‘Potrebbe interessare il territorio nazionale’ e l’eventuale caduta di frammenti Potrebbe avvenire nei giorni di Pasqua, ‘tra il 28 marzo e il 4 aprile’ e riguardare ‘le Regioni a sud dell’Emilia-Romagna. ...

Protezione civile : "Stazione spaziale cinese alla deriva - rischio caduta sull'Italia" : La stazione spaziale cinese Tiangong-1 sta rientrando nell'atmosfera e l'eventuale caduta di frammenti "...

Tiangong-1 - Stazione spaziale cinese in caduta sull’Italia/ Possibili frammenti sul centro-sud : Tiangong-1, stazione spaziale cinese in caduta sull’Italia, Possibili frammenti sul centro-sud. La stazione spaziale è fuori controllo e non è da escludere che potrebbe cadere sul Bel Paese(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 09:12:00 GMT)