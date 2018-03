La voglia di riscatto dei giovani delle periferie in una canzone Vito e Simone | ' Sime

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : ennesimo capitolo della rivalità tra Canada e Stati Uniti. voglia di riscatto per le statunitensi : Erano le due squadre favorite alla vigilia, non hanno tradito le attese e domani si giocheranno la medaglia d’oro dell’Hockey femminile. Canada e Stati Uniti sono pronte per dare vita alla 23esima finale tra Mondiali ed Olimpiadi che le vedrà contendersi il primo posto. Un dominio assoluto, dal 1990 ad oggi, che solo la Svezia a Torino 2006 è stata in grado di spezzare (argento). Non c’è stata storia nel corso del torneo. Le ...