wired

: iOS 11, 20 trucchi per iPhone per facilitarti la vita #DipartimentoInnovazioneTecnologia - MilanoCitExpo : iOS 11, 20 trucchi per iPhone per facilitarti la vita #DipartimentoInnovazioneTecnologia - micheleiurillo : iOS 11, 20 trucchi per iPhone per facilitarti la vita -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Quali sono i miglioriche sono a tua disposizione dopo l’aggiornamento al sistema operativo iOS 11? Ne abbiamo selezionati venti che spaziano dalla produttività allo svago, dalla multimedialità alle utilità delladi tutti i giorni. Accorgimenti pratici e veloci per migliorare l’esperienza in modo netto. 1 Salva le pagine web in formato pdf Se hai trovato pagine web così interessanti che vorresti salvarle e tenerle sempre in memoria o per qualsiasi altro motivo che ti porterebbe a creare un pdf da un sito, in Safari c’è un comando apposito lì ad aspettarti. Ti bastano pochi tap. Apri il pulsante per la condivisione (una scatola con una freccia in alto), poi scorri a sinistra nella lista delle icone finché trovi proprio Crea pdf. Terminato il render, noterai un’icona sul lato superiore, clicca e accederai allo strumento per le annotazioni. ...