eurogamer

: Bethesda: interessanti sconti su molti titoli dello studio #Bethesda - Eurogamer_it : Bethesda: interessanti sconti su molti titoli dello studio #Bethesda -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Se siete in un momento in cui non sapete a cosa giocare, e nella vostra libreria manca qualche perla di casa, beh questa è decisamente l'occasione che fa per voi.Come possiamo vedere su HumbleBundlessimi giochibeneficiano di un interessante sconto. Tra i giochi in promozione possiamo trovare per esempio Wolfenstein 2 al 50%, l'intera serie Dishonored al 50%, e lo stesso sconto è applicato anche a Prey, Fallout 4, Doom e The Evil Within 2.leggermente minori, del 33%, anche per The Elder Scrolls Online Morrowind. Cosa ne pensate di questeofferte? Ne approfitterete?Read more…