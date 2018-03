Albano ricorda la figlia Ylenia | Quel nome lo inventammo io e Romina

blogo

(Di venerdì 23 marzo 2018) Prima volta a The Voice per, ma anche prima volta assoluta come coach in un talent show. Il cantante pugliese ha fatto il suo esordio giovedì sera nel programma di Raidue, al fianco del veterano J-Ax e di altre matricole come Francesco Renga e Cristina Scabbia.Tante voci giudicate, ma anche l’occasione per un ricordo personale. Al termine dell’esibizione diAquilone,- con gli occhi lucidi - si è soffermato suldella ragazza, non passato inosservato. “Ti dico una cosa Sai il tuosai chi lo ha inventato?Power e, per la nostra prima. Fu inventato da noi”. La primogenita discomparve misteriosamente nel gennaio 1994. Effettivamente, in Italia il, con la lettera “y” come iniziale, fece la sua comparsa solo negli anni settanta, proprio in seguito alla singolare scelta dei due artisti.prosegui la ...