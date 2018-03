“Vi dico questo” 9 anni | col cancro | conquista gli italiani La sua storia un modello e

caffeinamagazine

: #Pd, @maumartina Alle forze che hanno vinto diciamo una cosa sola: ora non avete piu' alibi. Ora il tempo della pr… - TgLa7 : #Pd, @maumartina Alle forze che hanno vinto diciamo una cosa sola: ora non avete piu' alibi. Ora il tempo della pr… - ShooterHatesYou : Ho usato tutte le energie disponibili oggi per preparare la colazione, farmi la doccia e guidare sino allo studio.… - ZellTitanium : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Il viso è pallido. La pelle somiglia al marmo. In testa porta un cappello di lana rosso. Nasconde i segni di una malattia infame che se ne frega dell’anagrafe e non guarda in faccia a nessuno. Ogni tanto incespica su qualche parola, poi ci ride sopra e riprende come se niente fosse. Buca lo schermo Gabriele, 9e un cuore da leone. Lotta contro una malattia che gli umilia il corpo ma non intacca uno spirito che è forte e che anzi è d’esempio per tutti. Ilche l’ha colpito, un neuroblastoma, attacca il sistema nervoso, erodendolo pian piano. Le cure sono dolorose e difficili. Sfiancano ma non sconfiggono uno come lui, che da grande vorrebbe fare lo youtuber.Un nome d’arte molto particolare – Lele Joker – e una simpatia che hato il web. Nonostante le continue cure, le corse in ospedale e il dolore, Gabriele non ha mai perso la sua positività, la stessa che ...