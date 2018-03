Salto con gli sci | Coppa del Mondo 2018 | Schlierenzauer vola | Forfang vince la

AsSalto con pistole e mitra all'Ikea : bottino da 110mila euro - banditi in fuga : Sono entrati armati di pistole e kalashnikov nel piazzale retrostante l'Ikea di Afragola e hanno rapinato le guardie giurate che in quel monento stavano trasportando l'incasso verso un furgone blindato. L'...

Ikea - asSalto con i mitra : banditi in fuga con 110mila euro : Afragola. Colpo grossa all'Ikea di Afragola. Poco dopo le dodici di domenica, mentre il mega store era affollato di clienti nell'ora di massima punta, un commando di almeno sei malviventi armati con ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per Planica ed Oberstdorf : Ultima tappa per la Coppa del Mondo di Salto con gli sci: nel week-end al via sia uomini che donne che si dividono rispettivamente tra Planica (Slovenia), dove va in scena il volo dall’HS240, e Oberstdorf (Germania). Quattro gli azzurri al via della prova slovena: Sebastian Colloredo, Federico Cecon, Roberto Dellasega e Alex Insam. In programma due gare individuali (venerdì e domenica, con la qualificazione giovedì), e la prova a squadre ...

Salto con gli sci - Coppa del mondo : i convocati dell’Italia per la tappa finale di Schonach : Sono state rese note dal direttore sportivo Sandro Pertile le convocazioni per l’ultima gara di Coppa del mondo a Schonach (Germania) di Salto con gli sci in chiave azzurra. Tre atleti parteciperanno alle gare tedesche, ovvero Aaron Kostner, Alessandro Pittin e Denis Parolari che gareggeranno il 24 e il 25 marzo. Il tris tricolore si cimenterà prima dal trampolino HS106, successivamente ci sarà la prova di sci di fondo su un percorso ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018 : tripletta norvegese a Vikersund - Kamil Stoch conquista la Sfera di Cristallo : Giornata di verdetti a Vikersund, in Norvegia. Il trampolino HS 240 ha incoronato la squadra norvegese, che nella gara individuale odierna ha chiuso con tre atleti sul podio, e Kamil Stoch, che ha conquistato matematicamente la seconda Coppa del Mondo della carriera quando mancano ancora due gare al termine. La prova odierna ha visto anche il primo successo in carriera Robert Johansson, che negli ultimi giorni ha dimostrato di poter ambire al ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : cinque sconfitte - ma la crescita c’è. Serve un ulteriore Salto di qualità : Si è chiuso con il terzo Whitewash consecutivo il Sei Nazioni 2018 per la nazionale italiana di Rugby: una vittoria alla banda guidata da Conor O’Shea nella manifestazione continentale manca ormai dal 2015. cinque sconfitte in altrettante partite, una partenza a rilento con una leggera crescita sul finale: non può arrivare alla sufficienza il voto per gli azzurri in questo Torneo, come ribadito anche da Sergio Parisse in più occasioni. Ci ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018 : Norvegia senza avversari nel Team Event di Vikersund : Una vittoria annunciata. La Norvegia ha imposto un dominio netto dal primo all’ultimo Salto nella prova a squadre sul trampolino di voli di Vikersund (HS 140) valida per la Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2017-2018 e per il Raw Air Tournament. Il quartetto di casa formato da Daniel Andre Tande, Johann Andre Forfang, Andreas Stjernen e Robert Johansson ha totalizzato 1567,3 punti sugli otto salti di gara, andando a conquistare una ...

AsSalto a Reggio Calabria : uccisa donna in auto con il suo amante - sorvegliato speciale di 'Ndrangheta : Reggio Calabria - Diversi colpi di pistola che rompono i finestrini e il parabrezza dell'auto, urla di dolore e terrore, qualcuno che scappa veloce. È morta così Fortunata Fortugno , 48enne reggina, ...

Milan - Gattuso fino al 2020 : piano mercato con asSalto a Wilshere e Strootman : Milan, Gattuso- Dopo l’eliminazione dall’Europa League, nonostante una grande prova d’orgoglio e di carattere, il Milan è pronto a programmare l’immediato futuro. Ci sarà una solida e concreta certezza: Rino Gattuso. La società rossonera ha confermato la massima fiducia nel tecnico rossonero, con prossimo e immediato prolungamento del contratto fino al 2020. OBIETTIVO CHAMPIONS E […] L'articolo Milan, Gattuso fino ...