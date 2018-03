“Mi sono rifatta” La nuova Serena Garitta Boom! L’ex gieffina piomba nello studio di

ALESSANDRO DI PIETRO/ Il ritorno dopo il licenziamento dalla Rai : “Mi sono messo rimesso in discussione” : ALESSANDRO Di PIETRO è tornato in televisione con un nuovo progetto dopo la burrascosa rottura avuta con la Rai nel 2013 a causa di una pubblicità occulta.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 08:26:00 GMT)

“Sono nate - sono nate!”. Genitori al settimo cielo per l’arrivo delle gemelline. Ma si avvicina il medico e la felicità si spegne in un attimo : “Mi dispiace…” : Una frase che nessun genitore vorrebbe mai sentirsi dire, capace di far tremare immediatamente le gambe e materializzare nella testa le peggiori eventualità possibili. Provate allora a immaginare cosa devono aver provato questa coppia che si preparava a vivere il momento più bello che un uomo e una donna possano affrontare insieme, quello della nascita dei loro bambini. L’emozione, l’adrenalina, la voglia di tornare a casa e ...

Napoli - protesta dei genitori di bimbi trapiantati al Monaldi. In lacrime : “Mio figlio ultimo sopravvissuto - gli altri sono morti” : Manifestazione di protesta del comitato genitori bimbi trapiantati che hanno bloccato l’uscita dell’ospedale Monaldi di Napoli. I genitori manifestano contro quelle che definiscono “le bugie” della Regione Campania e della direzione del Monaldi riguardo l’assistenza fornita ai piccoli pazienti. Il comitato denuncia che lunedì 12 marzo è morto un bimbo di 13 anni ricoverato in un reparto per adulti e rivolge un ...

Benji & Fede - scherzo di Federico Rossi a Benjamin Mascolo a Le Iene/ Video - “Mi sono vendicato dopo un anno” : Benji & Fede, scherzo di Federico Rossi a Benjamin Mascolo a Le Iene: a distanza di un anno dal primo, arriva la vendetta. Ecco chi si è reso complice di Fede.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 19:15:00 GMT)

Carlo Cracco rivisita la pizza Margherita/ Polemiche inutili? Chiara Besana : “Mi sono emozionata e commossa” : Carlo Cracco rivisita la pizza Margherita. Polemiche inutili? Chiara Besana: “Mi sono emozionata e commossa”. Anche un ex collega difende lo chef pluristellato: “Invidia è brutta bestia”(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 18:19:00 GMT)

Sarri e le accuse di sessismo - parla la giornalista : “Mi sono sentita offesa” - poi il precedente con De Laurentiis : Negli ultimi giorni il tecnico Maurizio Sarri è finito nella bufera per una frase pronunciata ad una giornalista dopo la gara di campionato contro l’Inter: “Sei un donna e pure carina, per questo non ti mando a fare in culo”. Adesso Titti Improta come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ ha deciso di uscire allo scoperto: “non pensavo che si sarebbe ‘acceso’ così – ha detto Titti, figlia dell’ex ...

MotoGP - GP Qatar 2018 – Marc Marquez : “Mi aspetto una gara emozionante - ci sono piloti molto veloci e non sarà facile” : Ormai è tutto pronto per il GP del Qatar, prima tappa del Mondiale di MotoGP 2018. Nel weekend del 16-18 marzo si accenderanno i motori sul circuito di Losail e si incomincerà a fare terribilmente sul serio. Marc Marquez, Campione del Mondo in carica, è motivato a iniziare nel migliore dei modi la stagione. Lo spagnolo si è già calato in clima gara e alla vigilia dell’evento si è già dichiarato “felice che la prima gara sia ...

“Mi dicono che sono grasso e inutile” : a 12 anni si impicca nel garage di casa : Andrew Leach, di Southaven, in Mississippi, si è tolto la vita impiccandosi nel garage di casa. Il suo corpo senza vita è stato scoperto dal fratello maggiore, insieme ad una lettera in cui il 12enne ha spiegato i motivi del suo gesto. "Il nostro cuore è spezzato. Un gruppo di ragazzi lo chiamava grasso e inutile e lui non ha retto gli insulti".Continua a leggere

Elena Santarelli e il tumore del figlio Giacomo/ “Mi sono esposta per aiutare altre mamme - ma certi titoli..." : Elena Santarelli e il tumore del figlio Giacomo: “Mi sono esposta senza pensare ai titoli di certi siti...”. Le ultime notizie sullo sfogo della showgirl, in campo per promuovere la ricerca(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 12:42:00 GMT)

Papa Francesco : “Migranti non sono nemici”/ Ai cristiani : “Paura dello straniero è una malattia contagiosa” : Papa Francesco: “Migranti non sono nemici”. Messaggio ai cristiani: “Paura dello straniero è una malattia contagiosa”. Le ultime notizie sul discorso del Santo Padre(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 23:02:00 GMT)

“Mi dispiace - non potete divorziare”. Da sposi a prigionieri in casa - l’incredibile storia di questa coppia. Si conoscono - si amano e corrono all’altare in meno di 24 ore. Poi - però - le cose prendono la piega sbagliata. E per i due ora sono grossi guai : guai a lasciarsi travolgere dalle emozioni quando di mezzo c’è l’idea di un matrimonio da celebrare in fretta e furia. Soprattutto se davanti alle telecamere, che possono alterare ancora di più la capacità di ragionare a mente fredda. E così l’avventura di questi due giovani in un reality show si è trasformata in un vero e proprio incubo. A raccontare le peripezie di Richard e Harriet è la testata Metro. I due erano ...

Luisa Corna innamorata : “Mi sono fidanzata con un carabiniere di 15 anni più giovane” : Era da tempo che Luisa Corna, tra le showgirl più note degli anni 2000, non compariva sul piccolo schermo. Dopo la sua partecipazione a ‘Tale e...

“Mica sono dei negri” - choc a C'è Posta per te/ Figli lo cercano dopo 25 anni : Nando apre la busta - ma... : “Mica sono dei negri”: choc a C'è Posta per te. Carlo e Giuseppe, assieme ai loro Figli, cercano il padre Nando dopo 25 anni. Lui apre la bista ma sciocca tutti con una frase.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 00:05:00 GMT)

Paola Ferrari e Marco De Benedetti : furto nella loro villa. Bottino di 100mila euro - lei : “Mi sono molto spaventata” : furto nella villa romana di Marco De Benedetti e Paola Ferrari. Il blitz dei ladri risale a sabato sera: dalle registrazioni delle telecamere di sicurezza si vedono quattro persone alte e grosse, munite di passamontagna, dal piglio deciso e rapide nei movimenti come si trattasse di un commando. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il Bottino sarebbe di circa 100mila euro. L’allarme è scattato sabato quando la domestica entrando nella ...