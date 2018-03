Invalido cinquantenne arrestato per sfruttamento della prostituzione minorile

Blastingnews

(Di giovedì 22 marzo 2018) Le violenze sessuali nei confronti dei minori sembrano non trovare tregua, anzi, occupano costantemente e tristemente le pagine di cronaca nazionale. È di oggi la notizia di un caso di pedofilia conclusosi con una condanna a tre anni e mezzo di carcere, più pene accessorie. Un cinquantacinquenne bergamasco, residente a Romano di Lombardia, è statodai CarabinieriCompagnia di Treviglio, mercoledì 21 marzo, con l’accusa di istigazione econtinuata ed aggravata. La sentenza definitiva è stata emessa dal Tribunale di Bergamo, in seguito alle indagini relative ai gravissimi fatti risalenti al 2013, per i quali la Magistratura ha disposto una condanna a tre anni e otto mesi di reclusione, a cui si aggiungono: l’applicazionemisura di sicurezzalibertà vigilata per un periodo di due anni, l’interdizione perpetua ...