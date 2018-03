Regeni | il pm Zucca | “Chiediamo i torturatori all’Egitto? I nostri sono ai vertici della

Zucca : «Chi coprì i torturatori è ai vertici della polizia - cosa pretendiamo su Regeni ?» : Durissimo affondo del magistrato durante un incontro pubblico: «Lo sforzo che chiediamo a un paese dittatoriale è uno sforzo che abbiamo dimostrato di non saper fare»

Regeni - il pm Zucca : “I torturatori del G8 ai vertici della nostra polizia. Come possiamo chiedere quelli dell’Egitto?” : “I nostri torturatori sono ai vertici della polizia, Come possiamo chiedere all’Egitto di consegnarci i loro torturatori ?”. Lo ha detto il sostituto procuratore della Corte di Appello, Enrico Zucca , tra i giudici del processo Diaz e con riferimento a ciò che accadde al G8, intervenendo oggi ad un dibattito sulla vicenda di Giulio Regeni . “L’11 settembre 2001 e il G8 – ha affermato – hanno segnato una rottura ...

Caso Regeni - Enrico Zucca : "Nostri torturatori ai vertici della polizia" : "Siamo decisi ad andare avanti anche a piccoli passi", ha aggiunto il padre Claudio nell'incontro 'La tutela degli italiani all'estero. Una storia tragicamente emblematica: Giulio Regenì. "Combattiamo per Giulio ma anche per tutti quelli che possono trovarsi in situazioni simili a quelle che lui ha vissuto", ha sottolineato.L'avvocato difensore della famiglia Alessandra Ballerini ha ricostruito i depistaggi e la vicenda: "iIl corpo di ...