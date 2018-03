Il Milan non molla Wilshere e Pavon

Gallarate - 90 euro ai migranti per andare a Milano. Il sindaco leghista paga di tasca sua : “Qui non c’è posto per loro” : Il sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, consegna 90 euro ai migranti del centro KB perché possano lasciare la città e prendere il treno per Milano dopo lo sgombero della palazzina. La stessa Srl ha consegnato altrettanti soldi ai rifugiati in modo tale che potessero avere sufficiente denaro anche per il pranzo e la cena. I 12 ragazzi, espulsi dal programma di accoglienza della Prefettura di Varese dopo alcune rivolte avvenute nel mese di ...

Milanofil 2018 - non solo francobolli : 2.20 Milanofil 2018 allarga gli orizzonti e diventa "Salone Internazionale del Francobollo e del Collezionismo d'Autore". La più importante manifestazione filatelica nazionale promossa da Poste Italiane, (Milano il 23 e 24 marzo), è dedicata anche agli appassionati e ai collezionisti di numismatica, fumetti, auto storiche e dischi in vinile. Una formula esclusiva e innovativa che guarda ad una sempre più vasta comunità di collezionisti di ogni ...

Basket - Eurolega : Gudaitis non basta - Milano cade a Kaunas : Nel 27° turno di Eurolega, Milano regge tre quarti prima di cedere allo Zalgiris, trascinato da uno scatenato Aaron White, autore del break decisivo in avvio di quarto periodo. L'AX ha avuto uno ...

Raiola/ "Spero in Reina titolare al Milan" - ma Damiani non è d'accordo : "Le grandi squadre hanno due portieri" : Raiola: “La nazionale fa schifo senza Balotelli". Il duro attacco del procuratore dopo la mancata convocazione in azzurro del suo attaccante da parte di Gigi Di Biagio. (Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 19:36:00 GMT)

Montella : “Milan - mi serviva tempo”/ “Cutrone? Una mia creatura. Donnarumma non deve temere Reina” : Montella: “Milan, mi serviva tempo. Cutrone? Una mia creatura. Donnarumma non deve temere Reina”. L'allenatore del Siviglia torna a parlare del club rossonero. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 18:10:00 GMT)

Isola - Francesco Monte e Paola Di Benedetto non si nascondo più : baci pubblici a Milano : Milano - Tornati dall' Isola dei Famosi , in onda su Canale 5 e seguita da Leggo.it , Francesco Monte e Paola Di Benedetto sono inseparabili. Francesco ha fatto ritorno dall'Honduras in seguito alle ...

Festival dei diritti umani a Milano - cinque giorni per parlare della terra : “Una. Per tutti. Non per pochi” : La devastazione della terra provocata dalle azioni dell’uomo. Le conseguenze negative che riguardano già adesso milioni di persone e che rischiano di distruggere il nostro pianeta, “la casa di tutti noi”. Per sensibilizzare i cittadini e offrire diversi spunti di riflessione, fornendo strumenti capaci di leggere la realtà, da martedì 20 marzo a sabato 24 si svolgerà a Milano la terza edizione del Festival dei diritti umani dal titolo “Una. Per ...

Milan - Montella smonta Gattuso : 'Con me non hanno avuto pazienza - ora raccolgono i frutti. Cutrone mia creatura' : Un'intervista da non far leggere ai tifosi del Milan . Il tecnico del Siviglia Vincenzo Montella commenta a Radio Anch'io il momento dei rossoneri, con Rino Gattuso che sta guidando la squadra a una ...

Montella : 'Cutrone una mia creatura. Al Milan giocatori che non hanno mai vinto - bisognava aspettare' : Se Reina lo spingerà ad andare via? Credo che qualsiasi grande squadra abbia il dovere di portare avanti una politica con due portieri di livello'. SULLA DIFESA A TRE - 'E' una questione di tempo e ...

Risultati Serie A1/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : Milan e Roma non sbagliano! : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano per la 29^ giornata del torneo. L?inter affonda la Sampdoria, Milan e Roma non sbagliano(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 16:52:00 GMT)