ilfattoquotidiano

: Elezioni, il quadro definitivo degli eletti dopo 16 giorni: un errore in Calabria scatena l… - TutteLeNotizie : Elezioni, il quadro definitivo degli eletti dopo 16 giorni: un errore in Calabria scatena l… - Rawstern : RT @KellerZoe: Cacciari 22.02.2012: fan del governo Monti ( -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Quattromila voti passati perda Fratelli d’Italia a Forza Italia inhannoto il caos nell’assegnazione dei seggi per il nuovo Parlamento. Un effetto a catena che ha coinvolto quattro regioni e otto candidati. Il risultato è che ci sono voluti ben sedicidalleper avere undella nuova composizione di Camera e Senato. Tanto hanno impiegato le corti d’Appello e la Cassazione per dare il loro via libera all’assegnazione dei seggi di Montecitorio e Palazzo Madama: giusto in tempo per la data d’insediamento, fissata per venerdì 23 marzo. Il caso è scoppiato alla corte d’appello di Catanzaro che aveva assegnato erroneamente circa quattromila voti in più a Fratelli d’Italia, sottraendoli però a Forza Italia, rispetto ai dati inviati dai seggi del collegioSud e già acquisiti, anche se in ...