Auto in sosta selvaggia blocca il tram | la folla la sposta di peso

Maltempo Bari : grosso ramo cade su un’Auto in sosta - danni : Il forte vento da Sud che dalla notte scorsa sferza la Puglia ha provocato la caduta di un grosso ramo di un eucalipto in viale Salandra, a Bari, nei pressi del Policlinico. Il ramo si è spezzato ed è finito su un’auto in sosta, provocando danni alla vettura. Nella zona sono intervenuti i vigili del fuoco, chiamati anche per altri interventi relativi soprattutto alla caduta di rami e di cartelloni stradali. L'articolo Maltempo Bari: grosso ...

Danneggia le Auto in sosta e cerca di scappare : fermata : Incidente attorno all'ora di pranzo in via Piave a Pordenone . Una 50enne residente a in città, alla guida di una Peugeot 308 , ha centrato in pieno due auto in sosta, Danneggiandone una in modo grave.

Si apre voragine a Roma - Auto in sosta finisce dentro : Una voragine si è aperta nella notte su circonvallazione Gianicolense a Roma, coinvolgendo due auto in sosta. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. In particolare una macchina è in parte ...

Roma - si apre un'altra voragine nella strada : sprofonda un'Auto in sosta : Questa notte una voragine stradale si è aperta lungo la circonvallazione gianicolense, nella zona Sud-Ovest di #Roma : accorsi i #vigilidelfuoco per mettere in sicurezza l'area e i due veicoli ...

Roma - si apre voragine sulla Gianicolense : Auto in sosta ci finisce dentro : Una voragine si è aperta nella notte lungo la circonvallazione Gianicolense a Roma, coinvolgendo due auto in sosta. In particolare, una macchina è in parte sprofondata nella maxi buca ampia circa tre metri. Non risultano esserci feriti e l’area è stata transennata dai vigili del fuoco. L'articolo Roma, si apre voragine sulla Gianicolense: auto in sosta ci finisce dentro proviene da Il Fatto Quotidiano.

“Un’esecuzione”. Delitto di Pescara - i dettagli choc dell’Autopsia. Si continua a lavorare senza sosta per risolvere il caso di Alessandro Neri. “Un rompicapo : Gli inquirenti sono al lavoro senza sosta per cercare di risolvere il giallo legato alla morte di Alessandro Neri, il ragazzo 29enne di Pescara trovato morto nei giorni scorsi freddato con un colpo d’arma da fuoco. Si scava nella vita del giovane per trovare un movente a oggi estremamente misterioso. Del 29enne, di Pescara, non si avevano più notizie da lunedì dopo che si era allontanato dalla sua abitazione, a Spoltore, a bordo della sua ...

San Benedetto - si schianta contro le Auto in sosta in piazza Garibaldi. Donna in ospedale : SAN Benedetto DEL TRONTO Ha perso il controllo dell'auto e si è schiantata contro alcune auto in sosta. Paura, intorno alle 2 e 30 del mattino di oggi, in piazza Garibaldi a causa di un'auto impazzita ...

Bimbo di 8 anni cade dal sesto piano : salvato da stenditoi e Auto in sosta : Bambino di 8 anni precipita dal sesto piano di un palazzo di Castellammare di Stabia e viene salvato dai fili degli stenditoi. Gli abitanti di via Surripa, dove il Bimbo abita, gridano al miracolo. ...

Si schianta contro Automobili in sosta e poi si ribalta : incidente per le strade di Pergine. Ferita una 78enne : Rocambolesco incidente questo pomeriggio in via Dante Alighieri a Pergine Valdarno. I vigili del fuoco di Montevarchi sono intervenuti per estrarre dall'abitacolo di una vettura una donna che, per ...

Ragusa : rubava dalle Auto in sosta - arrestato Gaetano Catania : Ragusa - Girava per le strade di Ragusa alla ricerca di autovetture in sosta che mostravano delle borse o oggetti di valore al suo interno. Trovato l'obiettivo metteva in atto la sua strategia per ...

Furti su Auto in sosta a Ragusa : arrestato pluriprediudicato : Gli agenti della Squadra Volanti hanno arrestato a Ragusa un pregiudicato per Furti su autovetture in sosta.

Roma - si apre una voragine nel manto stradale alla Balduina. Inghiottite alcune Auto in sosta : Una voragine si è aperta in via Livio Andronico, alla Balduina, Roma. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco e il funzionario di servizio. Nella voragine sono cadute alcune autovetture, che erano parcheggiate nelle vicinanze, sprofondando per circa 10 metri. Dai primi accertamenti dei vigili del fuoco, sembra che sia crollato un costone di un cantiere sottostante che ha trascinato parte della strada dove erano parcheggiate le ...

Torre Annunziata - Auto sbanda e sbatte contro un'Audi in sosta - un ferito : Pauroso incidente stradale ieri sera a Torre Annunziata . Erano all'incirca le 23,00. Per strada pochissime persone anche a causa delle cattive condizioni meteorologiche. Un'Auto Smart percorre corso ...

Vicenza - in sosta nella sua Auto : sfregiato al volto con un coltello e rapinato : sfregiato al volto e rapinato mentre entra in sosta con l'auto. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vicenza hanno avviato indagini su una rapina avvenuta ieri sera ai danni di un ...