Affari Tuoi | Flavio Insinna torna in Rai Quando anche l' acqua Rocchetta lo aveva

Affari Tuoi : torna su Rai1 nel 2019 ma il conduttore non sarà Flavio Insinna : Affari tuoi 2019 si farà? Il conduttore del gioco di Rai1 quasi sicuramente non sarà Flavio Insinna Da marzo 2019 tornerà Affari tuoi su Rai1 ma il conduttore quasi sicuramente non sarà Flavio Insinna . A darne notizia è Dagospia, secondo cui il noto programma “dei pacchi” lanciato (nel 2003) da Paolo Bonolis avrà una nuova […] L'articolo Affari tuoi : torna su Rai1 nel 2019 ma il conduttore non sarà Flavio Insinna proviene da ...

Flavio Insinna torna con Affari Tuoi? Striscia affila gli artigli : Affari Tuoi con Flavio Insinna: il ritorno in Tv dopo le controversie con Striscia? Dagospia ha lanciato in questi ultimi minuti una clamorosa indiscrezione, che ha già acceso gli animi in rete. Difatti il portale diretto da Roberto D’Agostino ha rivelato che i dirigenti della Rai pare abbiano deciso in queste ore di rimandare in onda Affari Tuoi sempre condotto da Flavio Insinna, nonostante tutte le polemiche per via della inchiesta ...