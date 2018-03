Sea of Thieves | un video mostra il combattimento contro il Kraken

Sea of Thieves disponibile al download per Windows 10 e Xbox One : Dopo mesi di beta privata e pubblica, Sea of Thieves, l’esclusiva Microsoft che sembra stare avendo per adesso un grande successo spinto anche dai vari Youtubers di tutto il mondo, è adesso ufficialmente disponibile al download per Windows 10 (esclusivamente tramite il Microsoft Store) e Xbox One. Descrizione Gli acclamati sviluppatori di Rare ritornano con un gioco di avventura in un mondo condiviso per vivere l’esperienza più ...

Sea of Thieves : pubblicato un nuovo trailer in live action : Sea of Thieves si appresta a salpare tra le onde del mercato, il gioco infatti ha già pubblicato sul suo sito l'intero elenco degli orari di apertura server, a partire dai quali i giocatori potranno riversarsi nel mondo realizzato con tanta cura dagli sviluppatori.In Italia gli utenti PC e Xbox One potranno iniziare a giocare a partire dalla mezzanotte di domani martdì 20 marzo.Per celebrare il lancio del gioco, Microsoft e Rare hanno deciso di ...

In uscita Sea of Thieves oggi 20 marzo per Xbox One e PC : disponibile un aggiornamento “bizzarro” : Sea of Thieves, la nuova esclusiva Microsoft, esce oggi (martedì 20 marzo) per Xbox One e PC e rappresenta una delle esclusive di punta del colosso di Redmond per questo 2018. Il titolo permetterà ai giocatori di imbarcarsi in un'avventura per i Sette Mari, indossando i panni di un pirata e connettendosi online per incontrare, collaborare o scontrarsi con altri giocatori. Per l'occasione, il team di Rare ha in serbo un piccolo aggiornamento day ...

Rare rivela nuovi dettagli su Sea of Thieves durante un'AMA su Reddit : L'utente ColoniaCroisant ha chiesto agli sviluppatori se ci sarà la possibilità di vedere pirati appartenenti ad altre culture piratesche del mondo. Il team non ha chiuso completamente la porta a ...

Non vedete l'ora di giocare a Sea of Thieves? il pre-download è già disponibile - ecco le dimensioni del gioco : Se state attendendo con trepidazione l'uscita di Sea of Thieves e non vedete l'ora di giocare sin dall'apertura dei server abbiamo delle buone notizie per voi: il pre-download del gioco è già disponibile sia su PC che su Xbox One.Come riportato da GameRanx se siete tra coloro che vorranno sfruttare l'Xbox Game Pass per giocare alla nuova esclusiva Microsoft allora dovrete attendere l'apertura dei server per effettuare il download. Tutti coloro ...

Sea of Thieves : tutte le novità annunciate durante la diretta di ieri : Nella giornata di ieri Rare ha tenuto una diretta Q&A per rispondere a tutte le domande più frequenti dei fan su Sea of Thieves, l'action piratesco in uscita il 20 marzo 2018 su PC e Xbox One. Gli sviluppatori hanno colto l'occasione della diretta per svelare qualche nuovo dettaglio sul gioco e mostrarne nuove sequenze di gameplay.Le novità principali riguardano l'introduzione di alcuni scheletri speciali, che potranno contare su delle ...

Rare pubblica il nuovo "Gameplay Launch Trailer" di Sea of Thieves : A meno di una settimana dall'arrivo sugli scaffali di Sea of Thieves, oggi Rare ha pubblicato un inedito "Gameplay Launch Trailer" del gioco che propone un assaggio di tutta l'azione e il divertimento di cui saremo protagonisti nei panni di socievoli pirati.Nelle sequenze del trailer vediamo le scene di vita quotidiana di un pirata di Sea of Thieves, tra feste nelle taverne degli avamposti, scontri a fuoco con altri corsari umani e addirittura ...

Sea of Thieves : il nuovo trailer mostra "tutto quello che dobbiamo sapere" sul gioco : Mancano ormai pochi giorni all'arrivo di Sea of Thieves su PC e console Xbox One e, in vista del lancio del gioco che ha ricevuto già la sua ultima beta, ecco che Rare condivide un nuovo trailer. Come riporta Dualshockers, il video è piuttosto ampio e mostra "tutto ciò che devi sapere" sul titolo. Forse non è esattamente tutto, ma sembra che ci sia molto da vedere nel filmato.Infatti, possiamo vedere l'incantevole grafica di Sea of ...

Anteprima Sea of Thieves : cosa abbiamo visto nel Beta testing e anticipazioni : Presentato all’E3 del 2015, Sea of Thieves è senza ombra di dubbio uno dei titoli più attesi del momento. L’ambientazione piratesca, il comparto grafico accattivante e le meccaniche inedite sono i punti di forza di un gioco che si prepara ad approdare su PC e XBox One il 20 Marzo. Rare, azienda britannica nota sopratutto per alcune pietre miliari del passato, è tornata alla ribalta, riuscendo a raccogliere numerosi consensi e a ...

Inside Xbox : Sea of Thieves protagonista della prima puntata dello show di Microsoft : Come già vi avevamo segnalato, Microsoft ha ideato un nuovo show mensile chiamato Inside Xbox, durante il quale il colosso offrirà agli utenti, giocatori e appassionati interviste, gameplay, anteprime e altro.Nel fine settimana, è andata in onda la prima puntata che ha avuto per protagonista l'attesa esclusiva Sea of Thieves. Come riporta Dualshockers, Rare ha mostrato le principali meccaniche di gameplay, oltre a un assaggio del cross play tra ...

Sea of Thieves : la beta è ora accessibile da tutti su Xbox One e Windows 10 : Se ancora non siete riusciti a partecipare alla beta di Sea of Thieves, la nota esclusiva Microsoft basata su un mondo di pirati con battaglie e avventure online, ora potrete farlo tranquillamente. Dal 9 all’11 marzo è possibile, infatti, giocare alla beta finale pubblica che è aperta per tutti i videogiocatori Xbox One e Windows 10. Poiché questa occasione viene sfruttata da Rare per testare la stabilità e la capacità dei propri server, ...

Disponibile la beta finale di Sea of Thieves - aperta a tutti su Xbox One e PC : Siete pronti per la beta finale di Sea of Thieves prima del lancio? Bene, abbiamo ottime notizie, infatti la fase è Disponibile da oggi fino a domenica 11 marzo alle 11:00 italiane.Come segnalano i colleghi di Eurogamer.net, questa beta finale sarà aperta a tutti su Xbox One e PC, in questo modo Rare potrà provare il suo Sea of Thieves con un numero di giocatori più alto rispetto alle precedenti fasi di test, come afferma l'executive producer ...