Maltempo | Campidoglio | dal Giardino degli Aranci a Villa Osio | ecco le nuove riaperture

Maltempo - il Campidoglio : a Roma riaprono ville e parchi : Dopo la cessata allerta per neve e ghiaccio e a seguito del monitoraggio sulle alberature per la riduzione del rischio, e' stata firmata una nuova ordinanza sindacale per la riapertura, con decorrenza immediata, di Villa Aldobrandini, Villa Scipioni, Parco di via Trezza, Villa Fiorelli e Parco Falcone e Borsellino. Lo comunica il Campidoglio.

"Il Coc, Centro Operativo Comunale di Roma Capitale, attivato domenica scorsa dopo l'allerta meteo per coordinare tutti gli interventi nella Capitale, si è chiuso". Lo rende noto il Campidoglio. "Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato incessantemente h24 in questi giorni per limitare ai cittadini i disagi dovuti dall'ondata di Maltempo. Un lavoro di squadra unico che ha prodotto grandi risultati".

Maltempo Roma - Campidoglio : situazione critiche contenute - squadre al lavoro : Il COC (Centro Operativo Comunale) di Roma Capitale continua a monitorare e a coordinare gli interventi sull'intero territorio a seguito dell'ondata di Maltempo. Nel corso della notte sono stati effettuati interventi di rimozione del ghiaccio e di spargimento sale sugli accessi alle scuole da parte di operatori dell'Ama e volontari della protezione civile assistiti dalla Polizia Locale.

"domani, mercoledì 28 Febbraio, le scuole di ogni ordine e grado di Roma saranno regolarmente aperte". Lo rende noto il Campidoglio.

Maltempo : Campidoglio - garantiti interventi durante l'intera nottata. Sala Coc operativa h24 : Attiva tutta la notte la Sala del Coc, il Centro operativo Comunale di Roma Capitale aperto da domenica scorsa per coordinare le attività durante l'ondata di Maltempo. Sono proseguiti per l'intera nottata gli interventi su tutto il territorio di Roma per prevenire la formazione di ghiaccio sulle strade con mezzi dedicati alla pulizia e allo spargimento di sale.

Maltempo Roma - Campidoglio : sala Coc operativa h24 - attivi 750 agenti polizia locale : Attiva tutta la notte la sala del Coc, il Centro operativo Comunale di Roma Capitale aperto da domenica scorsa per coordinare le attività durante l'ondata di Maltempo. Sono proseguiti per l'intera nottata gli interventi su tutto il territorio di Roma per prevenire la formazione di ghiaccio sulle strade con mezzi dedicati alla pulizia e allo spargimento di sale. Garantita anche l'accoglienza ai soggetti in condizione di fragilità e senza dimora.

Maltempo : Campidoglio - 1.500 operatori e 190 mezzi in campo. Da domenica attiva h24 sala Coc : Circa 1.500 operatrici e operatori in campo. Oltre 190 mezzi dedicati alla pulizia delle strade e allo spargimento del sale. Oltre 400 posti in più per senza dimora attivati nelle ultime 72 ore, che si aggiungono al circuito ordinario di accoglienza e al Piano freddo. Circa 140 interventi per rimuovere alberi e rami caduti

