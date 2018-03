Mafia | comincia il processo all’editore Ciancio | comune di Catania e Libera parti civili

ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 marzo 2018) No al comitato No Pua, sì aldie all’associazione anti. Lo ha deciso la prima sezione penale diammettendo la costituzione delleche insieme all’ammissione dei testimoni ha rempito la prima udienza delper concorso esterno all’associazione mafiosaMarioSanfilippo. Il rinvio a giudizio era stato disposto dopo che la Cassazione ha annullato con rinvio il proscioglimento dell’imprenditore disposto dal gup Gaetana Bernabò Distefano. Il Tribunale ha rigettato la richiesta di parte civile del Comitato No Pua e ammesso invece ildie l’associazione. Erano già neli fratelli del commissario Beppe Montana, l’ordine dei giornalisti e Sos Impresa. Il tribunale ha ammesso le liste dei testimoni (100 per i pm, 25 per la difesa, ma alcuni sono income l’ex governatore ...