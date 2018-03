Karate | i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 | si comincia a luglio

oasport

(Di martedì 20 marzo 2018) Dieci atleti per ogni categoria di peso, ottanta partecipanti, tre differenti modalità per ottenere il pass olimpico. La Federazione Internazionale ha definito idiper ledi, strutturando un percorso che sarà sottoposto al vaglio del CIO per l’approvazione definitiva. Ma entriamo nel dettaglio. Le categorie ammesse sono otto, suddivise equamente tra uomini e donne: i maschi gareggeranno nel kata e nelle categorie del kumite -67 kg (che raggruppa anche -60 kg), -75 kg e +75 kg (che include -84 kg e +84 kg); le donne si sfideranno nel kata e nelle categorie -55 kg (che include anche -50 kg), -61 kg e +61 kg (che include -68 kg e +68 kg). A ciascuna categoria potranno prendere parte 10 atleti e ogni Nazione avrà a disposizione un massimo di 8 partecipantie non più di uno per ogni categoria di peso. Il periodo in cui si ...