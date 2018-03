Un Movimento Democratico per rifondare il Pd

huffingtonpost

(Di lunedì 19 marzo 2018) Una "costituente" non è una tregua interna tra correnti, la "collegialità" è un presupposto ma deve generare un'azione dinamica non una stagnazione in attesa degli eventi. Il Partitopuò intraprendere due strade, al momento.La prima consiste nel congelare i conflitti, fare una campagna di ascolto rituale tra gli iscritti (che sono molto diminuiti) e poi regalarsi altre primarie di referendum tra candidati ma senza una vera discussione politica.La seconda, invece, è quella di affidare alla reggenza il compito di predisporre attraverso la nomina di una commissione autorevole, composta non solo da dirigenti politici, la redazione di un documento di analisi della sconfitta e di proposte programmatiche che muova, come primo nucleo, dalla traccia della relazione di Martina in Direzione. Questo documento dovrà poi essere discusso ed ...