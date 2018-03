optimaitalia

: Due promozioni Wind per la Festa del Papà 2018 il 19 marzo: ricarica gratis e sensazionali 30 Giga a 10 euro - wordweb81 : Due promozioni Wind per la Festa del Papà 2018 il 19 marzo: ricarica gratis e sensazionali 30 Giga a 10 euro - OptiMagazine : Due promozioni Wind per la #festadelpapà 2018: ricarica gratis e sensazionali 30 Giga a 10 euro… - telefoniatoday : Wind: solo oggi ,per la Festa del Papà, lancia due nuove promozioni. Arrivano All Inclusive Celebration (1.000 minu… -

(Di lunedì 19 marzo 2018) I regali per ladelconsi sdoppiano in duedell'operatore arancione: la prima è la più classica e riguarda la possibilità di otteneregratuita per la propria SIM; la seconda, al contrario, è relativa ad una specifica promozione attivabile solo oggi in occasione della speciale ricorrenza per i nuovi clienti, con un pacchetto dati di ben 30 GB al costo di appena 10 euro. Vediamo nel dettaglio come approfittare dell'una o dell'altra iniziativa odierna.Ad essere interessati dalla promozione per lasono senz'altro tutti i già clienti del vettore. Come accade ciclicamente, ecco che accreditando un qualsiasi importo sulla propria numero telefonico, si riceverà il 10% dell'importo scelto in più in omaggio. Optando per il taglio da 10 euro, si avrà un euro in più, con 20 euro 2 euro e via dicendo fino alla soluzione massima di 100 ...