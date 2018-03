Come disinstallare app su iPhone e iPad

chimerarevo

(Di lunedì 19 marzo 2018) Apple ha da sempre abituato la sua utenza a non avere la memoria espandibile tramite microSD sui propri dispositivi. Quindi, quando la memoria interna finisce e si ha bisogno di fare un po’ di pulizia, una delle prime cose che viene in mente di fare per provvedere è iniziare aqualche app che ormai non si usa più. Se però non si è avvezzi all’uso di queste tecnologie, anche un’operazione del genere può risultare complessa. In realtà non c’è nulla di difficile, e in questa guida verrà proprio spiegato passo passodisintallare un’applicazione su iOS, quindi sia da, che da, in ben 3 modi diversi! Indiceapplicazioni nella maniera “classica”applicazioni senza cancellarne i datiapplicazioni da iTunesapplicazioni nella maniera “classica”...